Komidi : découvrez le programme de ce festival du spectacle vivant

À L’Étang-Salé, le festival Komidi célèbre ses 18 ans avec une programmation riche et déjà très attendue. Au total cinq spectacles et huit représentations sont proposés au Théâtre des Sables, du 22 au 30 avril 2026. (Photo DR - Eric Chatelain)

Le rendez-vous est désormais incontournable. Pour sa 18 ème édition, le festival Komidi revient à l’Étang-Salé. Son but : faire du théâtre un espace accessible à tous, où se mêlent émotions, partage et découverte. Au Théâtre des Sables, cinq spectacles seront à l’affiche pour huit représentations, du 22 au 30 avril.

Porté par la ville de l'Étang Salé et le Théâtre des Sables, le festival revendique un "engagement fort pour le spectacle vivant". Depuis sa création, Komidi s’est donné pour mission de démocratiser l’accès à la culture, en attirant un public toujours plus large et fidèle. Dix-huit ans plus tard, le pari semble réussi : l’événement s’impose comme l’un des temps forts culturels de l’océan Indien.

- Des spectacles affichent déjà complets -

Cette nouvelle édition ne déroge pas à la règle, avec une programmation éclectique qui mêle classiques revisités et créations contemporaines. Dès le 22 avril, "Roméo & Juliette" ouvrira le bal, avant d’enchaîner avec des propositions variées, entre humour, réflexion et émotion. Parmi elles, "Je vis avec Freddie Mercury" ou encore "Vers l’infini (mais pas au-delà)" affichent déjà complet, signe de l’engouement du public.

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Le week-end sera marqué par plusieurs représentations des "Marchands d’étoiles", tandis que le festival se clôturera avec "Kermesse", le 30 avril prochain. Autant de spectacles qui promettent "de rire, de s’émouvoir et de s’émerveiller", dans une atmosphère conviviale et accessible.

Au-delà des représentations, Komidi se veut une "respiration collective", un moment où le théâtre se vit ensemble, au plus près du public. Une philosophie qui continue de séduire, année après année, et qui fait de l’Étang-Salé un carrefour du spectacle vivant dans l'île et plus largement, l'océan Indien.

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