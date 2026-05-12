L’Étang-Salé : le théâtre des Sables présente Matantissime, le nouveau spectacle de Lysiane

Le Théâtre des Sables de L’Étang-Salé accueillera, le samedi 23 mai 2026 à 20 heures, Matantissime, le nouveau spectacle de Lysiane, avec en première partie Sand (Sandrine Lafosse), gagnante du Réunion Comedy Cast’ 6. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Sogeking Communication)

Après le succès de 5 Nuances de Gren’, Lysiane revient avec un spectacle plus libre, plus piquant et plus drôle que jamais.

Parce qu’on a tous une Matante dans la famille. Cette femme capable de commenter la vie du quartier avant même les informations de 19h00, de gérer les problèmes des autres sans avoir rien demandé et de transformer un simple repas en grand débat national.

Avec humour et autodérision, Lysiane célèbre cette figure incontournable de La Réunion à travers un seule-en-scène généreux, sincère et sans filtre.

Entre féminité, maternité, habitudes péi et vérités bien senties, Matantissime parle à toutes les générations. Au programme : des cachets de dérision, des gélules d’ironie et quelques doses de tendresse à prendre sans modération.

Un spectacle où l’on rit beaucoup, où l’on se reconnaît immédiatement… parce qu’une Matante a toujours raison, même quand elle a tort !



