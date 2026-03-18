L'Étang-Salé : "Only Fanm" au théâtre des Sables

En mars, le Théâtre des Sables met à l’honneur une programmation résolument féminine, révélant toute la richesse et la singularité des artistes de La Réunion et de l’océan Indien. Dans cette dynamique, la scène accueille, ce samedi 21 mars 2026 à 20 heures, Only Fanm, un spectacle incisif, audacieux et profondément libérateur. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photot : Théâtre des Sables)

Cinq humoristes, cinq voix, une énergie commune.

- "C’est quoi l’humour féminin ?" -

À cette question en apparence anodine, posée lors d’une interview télévisée à Audrey, Célina, Lysiane, Stefy et Anabel, aucune réponse figée n’émerge. Pas de définition toute faite, ni de manifeste.

Leur réponse prend vie sur scène, dans une rencontre directe et vivante avec le public.

Cinq humoristes, cinq univers, cinq écritures singulières. Leurs voix se croisent, se répondent et s’affirment avec force.

Chacune impose son rythme, son regard et sa sensibilité, composant un kaléidoscope vibrant, énergique et sans filtre. Un rire qui bouscule et rassemble.

Ici, pas de cases ni d’injonctions.

Seulement le rire dans toute sa puissance :

- celui qui surprend ;

- celui qui bouscule ;

- celui qui libère ;

- celui qui rassemble.

Only Fanm est un spectacle sans concession, une célébration joyeuse et éclatante de la pluralité des regards — et, avant tout, du plaisir de rire ensemble.