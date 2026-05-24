L'Urban Konection Festival International revient en novembre

La culture urbaine reprendra ses droits à La Réunion en novembre prochain avec le retour du Urban Konection Festival International, événement incontournable dédié au hip-hop et aux cultures urbaines. Pour cette nouvelle édition, le festival se déroulera du 23 au 29 novembre 2026 sur les communes de Saint-Pierre, Saint-Benoît et Entre-Deux, avec une programmation mêlant rencontres artistiques, transmission, performances et échanges culturels. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Depuis plusieurs années, Urban Konection Festival s’impose comme un espace d’expression et de valorisation des disciplines issues de la culture hip-hop :

- danse,

- rap,

- DJing,

- graffiti,

- beatmaking,

- battles,

- showcases,

- conférences,

- ateliers,

- médiation culturelle.

Cette édition 2026 ambitionne une nouvelle fois de réunir artistes locaux, nationaux et internationaux autour d’une programmation ouverte sur le monde et ancrée dans les réalités du territoire réunionnais.

Au-delà du spectacle, le festival défend une vision forte : faire de la culture urbaine un outil de transmission, de lien social, de créativité et de dialogue entre les générations.

Pendant une semaine, le public pourra découvrir :

- des battles,

- des spectacles,

- des jams graffiti,

- des ateliers d’initiation,

- des temps d’échange (Table Ronde,échange)

- des soirées,

- Défilé de Mode

- des shows cases

- ainsi que plusieurs actions culturelles et éducatives.

L’édition 2026 marquera également une nouvelle étape dans le développement du festival, avec une volonté affirmée de renforcer les collaborations internationales et les échanges dans l’espace océan Indien, Afrique et Europe.

La programmation complète, les premiers artistes invités ainsi que l’ouverture des inscriptions et réservations seront dévoilés prochainement sur les réseaux officiels du festival.



