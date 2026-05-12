La Possession : la 16ème édition du Festival Vita Dans va ouvrir ses portes

Du 14 au 17 mai 2026, le Festival Vita Danse transforme une nouvelle fois la ville de La Possession en capitale de la danse à La Réunion, réunissant passionnés, artistes, familles, professionnels et grand public. Cette année, le festival accueille deux stars internationales : Katrina Patchett et Nicolas Archambault (Photo www.imazpress.com)

Katrina Patchett, danseuse révélée par Danse avec les Stars, est reconnue pour son élégance, son exigence artistique et son rayonnement sur la scène internationale.

Nicolas Archambault, danseur, chorégraphe et artiste de renommée mondiale, est salué pour sa puissance scénique, sa créativité et son parcours exceptionnel dans l’univers de la danse contemporaine et du spectacle vivant.

Leur présence vient renforcer le rayonnement de cette 16ème édition placée sous le signe de l’excellence, du partage, de la transmission et de l’engagement.

- Le programme de Vita Danse -

Jeudi 14 mai — Vita United de 14h à 20h30

Vita United est un événement gratuit, familial et engagé autour des valeurs de respect, d’amitié, de solidarité et de sensibilisation au harcèlement scolaire.

Cette journée proposera :

• des activités artistiques

• des ateliers créatifs

• une grande parade festive

• des animations pour les enfants

• des structures gonflables

• des concerts et spectacles

• une grande flashmob collective avec les artistes invités

Cet événement a pour ambition de rassembler la jeunesse réunionnaise autour d’un message fort de cohésion sociale et de vivre-ensemble.

Vendredi 15 mai — Vita Night de 18h00 à 22h30

Dance & Voice 4 RSE et Dance 4 Us

Vita Night constitue la grande soirée de gala du festival, réunissant danseurs péi, artistes invités, professeurs, chorégraphes et entreprises engagées autour d’un événement spectaculaire mêlant performance artistique et engagement solidaire. Dance & Voice 4 RSE - 18H00

Quand l'art devient un moteur de transformation sociale : Nos communes et leurs quartiers sur scène pour la cause qui leur tient à coeur. Dance 4 Us — Danse avec les Stars Péi - 19H00

Les couples participants :

• Couple 1 : Elodie Ayé & Gregory Chevallier

• Couple 2 : Alan Sandro & Olivia Etienne

• Couple 3 : Adriana FTN & Rudy Barbin

• Couple 4 : Mon Rigolo & Lauryanne Courteaud

• Couple 5 : Bouuhyachaka & Sébastien Payet

• Couple 6 : Emmanuelle Ivara & Michael Marmitte

Cette soirée mettra à l’honneur la scène réunionnaise à travers une compétition artistique unique, portée par la danse, le spectacle et l’émotion.

Le gagnant remportera, en plus du trophée, un prize money destiné à soutenir une cause ou une action solidaire.

La soirée sera également marquée par la présence scénique exceptionnelle de Katrina Patchett et Nicolas Archambault.

Samedi 16 mai — Vita Show Time 13h00 & 19h00

Vita Show Time est le grand concours de danse incontournable du festival.

Les catégories en compétition :

• Kids

• Espoir

• Elite

Les meilleurs talents de l’île se retrouveront sur scène pour offrir une compétition de haut niveau au Complexe Daniel Narcisse.

Dimanche 17 mai — Vita Stage 13h00 & 15h00

Le Vita Stage proposera des stages de danse exclusifs avec nos guest stars Katrina Patchett et Nicolas Archambault au KarédArt.

Cette journée offrira aux participants l’opportunité rare de se former auprès de deux artistes internationaux de premier plan et de vivre une expérience immersive unique.

Retrouvez le programme et l'inscription aux shows Vita Danse

www.imazpress.com/[email protected]