Le Port : In zour li sa arèt la gèr, une pièce créée avec les habitants

Depuis plusieurs années, la Konpani Ibao, qui dirige le Théâtre sous les Arbres au Port, amène la culture dans les quartiers pour mieux inviter les habitant.e.s à venir ensuite au théâtre. Avec les associations portoises "An grèn koulèr" et "Pass’Port", elle a imaginé un projet de pièce avec les portois.es. (Photo DR Théâtre sous les Arbres)

C'est en partant d'une récolte de la parole des habitant.e.s du Port que l’auteur Marcelino Méduse a écrit la pièce "In zour li sa arèt la gèr". Un spectacle mis en scène par Valérie Cros et Didier Ibao de la Konpani Ibao. Après trois mois de répétitions, les habitant.e.s sont prêt.e.s à présenter leur travail collectif ce jeudi 11 et ce vendredi 12 juin 2026 à 19 heures à La Friche, au Port.

"La gèr la pété La Rényon ! Tout bann bonom la parti. Nout dèrnié zènzan Vijay li osi li ve alé batay pou son péi. Son fami, son bann matant, tout ansanm i sar ansèrv la mazi pou dévir son lèspri poupa li sa va la gèr…"

Une pièce de théâtre d'environ 50 minutes. Gratuit sur réservation au 06 92 420 244 et à l'adresse : [email protected]

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