Le Port : le Kabardock a 20 ans et toujours la flamme

Au détour d’une conférence de presse pour exposer la programmation du premier semestre 2024, l’équipe du Kabardock qui fête cette année ses 20 ans, a dressé le bilan de ces deux décennies empreintes de ce petit grain de folie qui fait toute la différence (photo d'illustration rb/www.imazpress.com).

Cette année 2024 célèbre nombre d’anniversaires au rang desquels les 20 ans du Kabardock, unique scène de musiques actuelles ultramarine, implantée au cœur de la cité maritime. Pour l’occasion, promesse est faite de remercier, se souvenir, rêver, s’amuser et danser au rythme des spectacles festifs qui jalonneront les prochains mois. Et ça démarre en fanfare ce 9 mars avec le Kabar S.A.P.E. (Société des Ambiances et des Personnes Élégantes), qui vous embarque pour une méga soirée au tempo endiablé de la rumba congolaise et du soukouss. Autant dire que ça va déménager furieusement !

Durant ce premier semestre, outre une grosse programmation locale déroulant Wizdom, Danyèl Waro, Solilokèr, T-Matt, Ban Makwalé, Étinsel Maloya ou encore Mothra Slapping Orchestra, la salle portoise demeure néanmoins fidèle à sa ligne directrice de défendre les musiques du monde avec des artistes tels Luidji, Johann Papaconstantino (électro pop), Damily, Queen Omega, l’Ensemble national de reggae.

En plus de deux gros temps forts : le What’s Up Docks (Groove et Graff) et Diaspora (un cabaret afro-futuriste). Et si l’établissement a traversé nombre de tempêtes (crises économique, sanitaire ou institutionnelle), il continue à rayonner par le biais d’offres artistiques inédites et de porter une ambition forte de démocratisation de la culture en faveur de tous les publics et de soutien à la création.

"La programmation développée par les équipes se doit d’être efficiente et tenir compte des spécificités du public auquel elle s’adresse, de son environnement géographique, social, culturel. Le Kabardock est un établissement à l’ancrage communal fort qui favorise l’accessibilité de toutes les musiques au plus grand nombre et soutient les talents émergents. Sa force réside aussi dans sa volonté d’aller dans les quartiers pour échanger avec les talents, sensibiliser les jeunes et moins jeunes sur l’importance de la musique", soutient le maire du Port, Olivier Hoarau…

Création et diffusion, deux maîtres-mots qui animent la scène portoise depuis vingt ans, laquelle a par ailleurs subi une petite cure de jouvence pas plus tard que l’an dernier. Cette aventure n’aurait pas été possible sans le soutien de la Ville, de la Région (170 000 euros pour son programme d’activités et 50 000 euros pour le volet acquisition d’équipements techniques), du Département, de la DAC, de la Sacem, du Territoire de l’Ouest en plus des partenaires privés.

Valorisation de l’identité réunionnaise, révélation et épanouissement des talents et cohésion sociale dans une optique d’ouverture au monde, trois valeurs qui font du Kabardock un acteur majeur qui mène avec audace et ambition des missions de maillage d’ancrage territorial, d’accessibilité des personnes à une offre musicale diversifiée représentative des différents styles de musiques actuelles. Et dont l’action se déploie en parallèle hors les murs (musées, sites naturels, églises, écoles de musique…).

Bref, un équipement qui a imprimé sa marque et la directrice Nathalie Soler de conclure : « L’idée de départ d’implanter dans la ville du Port un établissement dédié aux musiques actuelles était sans doute un peu folle. Ce grain de folie a su grandir, se développer sans jamais faillir et garder tout au long des années sa singularité. Le Kabardock est depuis devenu un lieu repère pour les artistes et le public, ainsi qu’un générateur d’émotions et d’énergie ».



- Ils ont dit -



Olivier Hoarau, maire du Port : "20 ans c’est le bel âge. Kabardock c’est la ville du Port, c’est d’abord Kabar, la valorisation de notre identité culturelle, c’est mettre les kabars dans la lumière, mais aussi la libération, l’émancipation, l’accès à une musique pour tous. Et derrière, ce sont les docks, le Port et on sait combien les Portois ont très tôt été des pionniers dans la libération du maloya et de l’identité réunionnaise"



Claudine François, Conseil départemental : "La culture est un droit pour tous et le Département, collectivité du social et des solidarités, saura lutter contre les fractures culturelles. Le Kabardock s’inscrit dans cet élan via une programmation éclectique destinée à un large public ou encore un travail de médiation dans un souci constant d’aller vers."



Patricia Profil, élue de la Région : "Le Kabadock est l’une des scènes les plus actives de La Réunion. Deux décennies de diffusion de spectacles de qualité, de diversités musicales, de métissages et d’interactions entre différentes expressions artistiques contribuent au rayonnement du territoire, à la valorisation de l’identité réunionnaise tout en favorisant l’ouverture aux autres. La Région soutient fortement les actions en faveur de la professionnalisation, de la démocratisation culturelle et de valorisation de la création artistique et continuera à être présente dans les années à venir. La culture est le pilier incontestable de l’identité et vecteur de développements humain et économique."



Guilène Tacoun, Direction de l'action culturelle (DAC) : "L’évolution structurelle et fonctionnelle de manière progressive a permis au Kabardock d’affirmer son rôle. C’est un véritable outil de promotion du dialogue interculturel, un espace de rencontres, d’expériences musicales, appuyé par une philosophie centrée sur des valeurs comme le partage, la convivialité, la solidarité, la coopération avec ses pairs…"



Nathalie Solère, directrice du Kabardock : "Seule SMAC de La Réunion et plus largement unique SMAC ultramarine, le Kabardock a su s’imposer comme un outil majeur de son territoire et n’a cessé d’augmenter au fil du temps sa surface de rayonnement tant local que régional ou national. Toute cette année, il y aura des temps forts festifs, des temps forts hommages et ce dans à peu près toutes les activités mais aussi des capsules vidéo publiées sur les réseaux sociaux qui raconteront l’histoire de la structure. L’occasion pour moi de remercier mon équipe et les artistes mais aussi les partenaires qui nous accompagnent."



Toute la programmation à découvrir sur le site du Kabardock

vw/www.imazpress.com/redc@ipreunion.com