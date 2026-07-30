Le Tampon : Joël Vigne fête ses 40 ans de carrière sur la scène du Théâtre Luc Donat

Le vendredi 28 Août 2026, à partir de 20 heures, le ségatier Joël Vigne célébrera ses 40 ans de carrière au Théâtre Luc Donat du Tampon. (Photo DR)

"Alon sov sak y rest !", martèle Joël Vigne. Véritable marqueur de l'identité culturelle réunionnaise, le séga est un héritage musical qu'il souhaite transmettre "et voir perdurer auprès des jeunes générations". Figure incontournable de la scène musicale réunionnaise, l'artiste continue de faire vibrer le cœur du public réunionnais.

Le vendredi 28 août, le concert proposera un voyage dans le temps, retraçant les 40 années de carrière de Joël Vigne. Au menu : discographie de ses titres lontan et EP du moment, avec la participation d'invité.e.s surprise. "Des chansons pour parler d'amour mais aussi d'environnement, deux sujets qui se mêlent dans les compositions de Joël Vigne traduisant son amour fort pour La Réunion, précieux territoire à préserver", précise les organisateurs.

En 1986, Joël Vigne fait son apparition à La Réunion avec son 45 tours vinyle "Parlez d'amour". En 1995, il sort l'album Katrépis, sur lequel figure le titre Manzel l'amour, qui devient un tube sur l’île : 20.000 exemplaires sont vendus. Trois ans plus tard, il enregistre une nouvelle version de Manzel l'amour avec Cassiya, groupe vedette de l'île Maurice. L'album "Mon rêve" est un succès.

Très proche de la nature, Joël Vigne compose, en ce sens, des titres pour la préservation de l'environnement : Kado bondié, Sov sak y rest, La tèr mon parad. Toujours empreint d'écologie, il collabore avec Gérard Louis du groupe Cassiya, qui signe l'orchestration, et avec le groupe Maloyab qui lui écrit le titre Lontan nou té bio, une réflexion sur la société de consommation.

En 2015, le chanteur sort l'album Zot y chante Joël Vigne, sur lequel il invite de grands noms de la musique réunionnaise tels que : Frédéric Joron, Benjam, Gaël Veleyen, David Saman

La billetterie en ligne est ouverte. Tarif unique : 5 euros.

