"Ombres et Lumières" : deux concerts de musique contemporaine à La Réunion

L’Orchestre de la Région Réunion et le Chœur de chambre du Conservatoire à Rayonnement Régional, sous la direction de Benjamin Ingrao, présentent Ombres & Lumières, un programme de musique contemporaine intense et immersif, les 29 et 30 mai prochains au Tampon et à Saint-Denis (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Porté par l’excellence des musiciens et choristes réunis pour l’occasion, ce programme propose une expérience sensible où silences, harmonies et émotions se répondent dans l’acoustique exceptionnelle de deux églises de l’île.

- Deux concerts de musique contemporaine à La Réunion -

Ombres & Lumières débute avec un extrait du Requiem d'Alfred Schnittke, chef d'oeuvre écrit à l'aube d'une nouvelle ère dans laquelle le compositeur va déployer toute sa puissance dramatique.

À travers des œuvres d’Alfred Schnittke, Piotr Janczak, Ola Gjeilo, Pēteris Vasks ou encore David Lang, ce voyage sonore explore les contrastes entre introspection et apaisement, puissance dramatique et lumière intérieure.

Dates :

• Vendredi 29 mai à 20h – Église Saint-François de Sales

• Samedi 30 mai à 20h – Église de la Délivrance

Tarifs : 15 euros / 10 euros

Concert porté par la Régie Zetwal.

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