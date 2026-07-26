Lynda Sellom et ses élèves brillent et émerveillent Chennaï

Lors de leur spectacle de danse indienne, ce vendredi 24 juillet 2026 à 17h30 à Karnataka Sangha Auditorium, les danseurs de La Réunion ont offert une prestation qui a marqué les 500 personnes, ainsi que les nombreuses personnalités présentes entres comme Parvathi Ravi Ghantasala, directrice artistique Kalapradarshini, Ramki, éditeur et des représentants du Consulat de France. Au-delà de la qualité artistique de leur performance, c'est leur remarquable capacité d'adaptation à la langue tamoule qui a suscité l'admiration de tous. Nous publions le communiqué de Lynda Sellom (Photos : Lynda Sellom - Asscociation Natya Kalamani)

Ce spectacle, empreint d'émotion, a conquis le public du début à la fin. Plusieurs spectateurs et personnalités ont confié avoir eu l'impression d'assister à un véritable film, tant l'intensité des interprétations, la mise en scène et les émotions transmises étaient saisissantes.

L'exposition éphèmère et le court métrage sur l'île de la Réunion ont fasciné les trois écoles de danse Indienne présentes.

L'un des plus beaux compliments adressée à Lynda Sellom est venu des personnalités présentes, qui ont affirmé avoir ressenti la présence de la Shakti sur scène. Dans la tradition hindoue, la Shakti représente l'énergie divine, la force créatrice et la puissance féminine.

Une reconnaissance forte, qui témoigne de la profondeur de l'interprétation de la directrice artistique, danseuse et chorégraphe Lynda Sellom, capable de transmettre bien plus qu'une chorégraphie : une véritable présence artistique et spirituelle.

Les applaudissements nourris et les nombreuses félicitations reçues soulignent le talent, l'engagement et le travail des danseurs réunionnais, qui portent avec fierté les couleurs de La Réunion tout en créant un magnifique pont culturel avec l'Inde.

Cette représentation restera l'un des moments forts de ce séjour, illustrant la richesse des échanges entre La Réunion et l'Inde et la capacité de nos jeunes à faire rayonner leur passion bien au-delà de nos frontières et raconter leur histoire là où tout à commencer.