MIND ou quand maloya et musiques urbaines fusionnent à l’unisson

MIND pour Maloya Is Not Dead, c’est le projet porté par Nikooo Prod et qui entre tradition et modernité, met en lumière notre culture au-delà de nos frontières en mêlant maloya et musiques urbaines. Un album de 16 titres hauts en couleur co-financé par la FNAC et la Région Réunion (photos Empreinte Digitale).

Réussir à convaincre 23 artistes aux personnalités, sensibilités et styles divers de se réunir autour d’un même projet intitulé MIND pour Maloya Is Not Dead, c’est le pari fou mais gagnant de Nikooo Prod, alias Nicolas M’tima.

Un album de 16 titres servi sur un plateau plus qu’alléchant avec notamment Zanmari Baré, Davy Sicard, Gadiembé Maloya, Alex Sorres, Belbel, Votia, Tipimente, Mari Sizay, Zorro Chang, Simangavole, Lindigo et surtout notre regrettée Françoise Guimbert avec qui Nicolas a eu la chance de collaborer avant sa disparition il y a de cela un an.

MIND est en ce sens un document en or car "le titre Françoise est sans doute le dernier qu’elle a enregistré. Elle nous a laissé ce super cadeau et je tiens à lui rendre un bel hommage avec ce projet" indique Nicolas M’tima.

L’album réunit 16 titres qui traitent de thèmes variés tels que l’alcoolisme, le vivre-ensemble, l’identité, les violences intra familiales ou encore l’émancipation, le respect, l’espoir, l’entraide et la solidarité.

Mais au-delà de l’aspect musical, MIND se veut en outre un projet audiovisuel ayant pour but de valoriser la langue et la culture réunionnaise à travers l’individu, et de contribuer au rayonnement local en exportant et modernisant, via les musiques actuelles, notre maloya, classé au patrimoine culturel immatériel de l’Humanité depuis 2009.

Le premier à avoir soutenu Nicolas M’tima dans sa démarche n’est autre qu’Olivier Araste de Lindigo.

"On a été là dès le départ et on a essayé d’abord avec le morceau "Tienbo Maloya" de Tipimente et on s’est ensuite dit pourquoi ne pas faire un album. On est allés voir les chanteurs de maloya, les rappeurs et MIND est né comme ça avec l’idée du partage et de l’ouverture sur le monde", indique Olivier Araste de Lindigo.

Car c’est là toute l’essence de MIND, l’ouverture au monde, moderniser le maloya afin de l’exporter plus facilement à travers un autre style de musique consommé à l’international, une stratégie pour contribuer à sa sauvegarde et intéresser les nouvelles générations via un style, des visuels et une communication plus modernes.

"La liste des artistes ayant collaboré est belle parce qu’on voulait vraiment fédérer toutes les générations autour du hip-hop et du maloya, mais aussi briser un peu le fond de verre qui existe entre ces milieux musicaux et surtout faire comprendre aux gens qu’au-delà d’une musique et d’une danse, le maloya c’est aussi un état d’esprit, une façon de vivre, une façon de penser. L’idée c’est vraiment de nous approprier notre culture pour l’exporter au-delà de nos frontières", avance Nicolas M’tima pas peu fier de son "bébé" qui est toutefois sorti avec quelques mois de retard.

Le nerf de la guerre étant l’argent, il a pu compter sur le soutien de la FNAC et de la Région Réunion pour que MIND soit dans les bacs depuis la semaine dernière. Et Nicolas de préciser : "Par respect pour Françoise Guimbert, on a aussi souhaité attendre un an et un jour après sa disparition".

En parallèle, un documentaire diffusé depuis la semaine dernière sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube de MIND explique la genèse du projet - Nikooo Prod a eu ce réflexe de filmer toutes les collaborations en studio avec les artistes -, et fait découvrir le parcours musical de son producteur depuis son enfance jusqu’à la sortie de cet album.

"Plus qu’un album, MIND fait écho à un parcours de vie, à des problématiques rencontrées lors de mes 12 années à Paris et durant mes différents voyages à l’étranger - Hong Kong, États-Unis, Canada, Polynésie… À un moment donné, j’ai fait face à des personnes qui m’ont demandé ce que j’apportais dans la musique en tant que Réunionnais… C’est comme ça que les premières graines de MIND ont été semées et ont germé par la suite ".

Voilà une bien belle - nouvelle - impulsion pour nout’maloya que lé toujours là ! Li lé pas mort et lé pa pou demain !

MIND est disponible en version CD et vinyle à la FNAC, et disponible sur les plateformes dédiées sur internet dès le 26 mai.

vw/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com