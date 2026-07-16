Natya Kalamani, compagnie réunionnaise de danse, s'envole vers l'Inde sur les traces de la mémoire des engagés

Du 20 juillet au 4 août 2026, une délégation de 45 Réunionnais, de l'association Natya Kalamani, composé de jeunes danseurs et de leurs accompagnateurs se rendra dans le Sud de l'Inde pour présenter la comédie musicale Kaliyammâvin Pârvayil, l'histoire des engagés indiens de La Réunion, accompagnée d'une exposition itinérante bilingue français-anglais. (Photos : Natya Kalamani)

Créée en 2024 et ovationnée au Théâtre de Champ Fleuri devant plus de 1 400 spectateurs, puis présentée en octobre 2025 sur la scène mythique des Folies Bergère à Paris à l'occasion du Dipavali, la comédie musicale Kaliyammâvin Pârvayil retrace l'histoire des engagés indiens arrivés à La Réunion à partir de 1850. Porté par la jeune Kaliyamma en quête de ses origines, ce conte dansé mêle danse, musique et narration pour redonner vie à une mémoire essentielle et souvent méconnue.

Après Saint-Denis et Paris, le spectacle entame à présent un véritable retour aux sources : direction le Tamil Nadu, terre d'origine des ancêtres de nombreux jeunes participants, pour un temps de mémoire, de transmission et de diplomatie culturelle.

- Une tournée officiellement accueillie en Tamil Nadu -

La tournée est confirmée par une invitation officielle du Sangraha Cultural Trust (Chennai), qui met à disposition trois salles pour accueillir les représentations.

Le jeudi 24 juillet 2026 il y aura le spectacle Karnataka Sabha, Chennai. S'en suivront deux représentations le lundi 27 juillet 2026 à Alliance Française de Pondichéry, Pondichéry et au Gandhi Nehru Thidal sur la Promenade Beach (Goubert Avenue) à Pondichéry. Le mardi 28 juillet 2026 la troupe se retrouvera dans une école locale et l’alliance française pour un autre spectacle.

- Au programme de cette tournée -

- Mardi 21 juillet 2026 Chennai – Installation

- Mercredi 22 juillet – Préparation retouche costumes / Rencontre avec l’organisation

- Jeudi 23 juillet – répétition dans la salle de spectacle

- Jeudi 24 juillet 2026 – spectacle Karnataka Sabha, Chennai

- Vendredi 25 juillet 2026 – Visite Mahabalipuram et arrivée à Pondichéry

- Lundi 27 juillet 2026 – Deux représentations : à Alliance Française de Pondichéry, Pondichéry et au Gandhi Nehru Thidal sur la Promenade Beach (Goubert Avenue) à Pondichéry.

- Mardi 28 juillet 2026 – Spectacle dans une école locale et à l’alliance française

- Mercredi 29 juillet 2026 – Université tamoule (Senditamil Kallori university)

- Jeudi 30 juiillet 2026 – Visite temple de Karly et temple de Minatchy + répétition générale l’après midi

- Vendredi 31 juillet 2026 – spectacle à Lakshmi Sundaram Auditorium, Madurai

- Samedi 01 août 2026 – Trichy Palli

- Dimanche 02 août 2026 – Chennai

- Lundi 03 août 2026 – Préparation retour

- Marid 04 août 2026 – retour à La Réuinion

Les spectacles du 24, 27 et 31 juillet 2026, sont ouverts au public et constitueront les temps forts artistiques du séjour.

- Un séjour culturel et mémoriel dense -

Au-delà des représentations, le séjour prévoit : l'installation d'une exposition itinérante bilingue (français-anglais) retraçant l'histoire des engagés indiens et le parcours du spectacle, présentée successivement à Chennai, Pondichéry et Madurai, des rencontres avec des écoles, des orphelinats et des institutions locales, ainsi qu'avec le Consulat de France à Pondichéry, une intervention artistique au Temple de Brihadisvara de Tanjore, joyau du patrimoine mondial de l'UNESCO, des ateliers et temps d'échange avec la communauté à Madurai, ainsi que des cours de danse partagés avec une école de Chennai.

- Une jeunesse ambassadrice de son histoire -

Porté par l'association Natya Kalamani et Lynda Sellom, ce projet place la jeunesse réunionnaise au cœur de la transmission mémorielle. Au-delà de la scène, il s'inscrit dans une démarche éducative et sociale : développement de la confiance en soi, prévention des conduites à risque par la pratique artistique, renforcement des liens familiaux et rayonnement de la culture réunionnaise à l'international.

Cette tournée constitue une étape majeure dans le développement international de Natya Kalamani et illustre la capacité de la jeunesse réunionnaise à porter, par l’art, la mémoire de ses ancêtres et le dialogue entre les cultures.