Noël : offrez du bonheur à lire, à écouter et à jouer

La course aux cadeaux de Noël est lancée. Si certains ont déjà franchi la ligne d’arrivée, d’autres en revanche sont adeptes de la dernière minute. En manque d’inspiration ? Pourquoi ne pas opter pour l’indémodable bouquin, le beau livre musical pour petits, l’intemporel jeu de cartes pour tous ou alors une BD ? Et quand c’est made in Réunion, c’est encore mieux… (Photo d'illustration sly/www.imazpress.com).

Dans cet univers ultranumérisé qui nous prive de sensations nous paraissant désormais lointaines au point d’être reléguées au rang des souvenirs (le toucher du papier, l'odeur de l'encre, l'objet en lui-même), quelle place offrir encore au livre ? Fort heureusement le monde de l’édition est toujours à l’œuvre pour confirmer « le bouquin » au rayon des cadeaux attentionnés à déposer au pied du sapin. Entre beaux livres et belles histoires, comptines, récits et romans, bandes dessinées, offrez du bonheur à lire avec notre sélection pour petits et grands



Pour les plus petits

- Les plus belles chansons et comptines de Jacqueline Farreyrol : Ça sent la banane, Le moustique, Je vais à l’école, Mon île, Noël à La Réunion… Retrouvez les plus grands succès de Jacqueline Farreyrol dans de nouvelles versions, et trois inédits, pour tous les enfants petits et grands, pour chanter et danser en famille ou à l'école, à La Réunion et ailleurs...

- Les marmaillages de Hubert Hess : Les chapeaux, Le petit poisson, L’alphabet gourmand, Il n'a pas de tête ou encore Titouti tap tap tap… Les plus grands retrouveront l’artiste de leur enfance, celui qui les a enchantés pendant plus de 15 ans avec ses émissions jeunesse et les plus jeunes découvriront des chansons incontournables, joyeuses, à mimer et à danser.

Ces deux livres musicaux sont merveilleusement illustrés par Modeste Madoré.

- Le village de pêcheurs sur des textes de Mathilde Lenhert : Qui a entendu parler de ce village de pêcheurs, là-bas, au pied du volcan ? Un village où tout est plus coloré qu'ailleurs, même l'océan ! Ce livre à partir de 3 ans, est un album pour reconnaître et nommer les couleurs doublé d’une histoire pour apprendre à compter et dénombrer.



Pour les 3/6 ans

- À fleur de terre de Julie Bernard et Lisiane Bernadette Thomas : À l’heure des bouleversements climatiques et de la protection de la planète, voilà une belle réflexion intergénérationnelle sur le devenir de notre planète. Selon l’ingénieur agronome Valentin Russeil, notre île est suspendue à la croisée des futurs. « Pour faire face aux chocs à venir, il faut se hâter d'imaginer d'autres possibles à la fois sobres, justes, écologiques. Et, chemin faisant, il se pourrait bien que nous retrouvions une forme d'humanité que nous pensions perdue… »

- De couleurs, de lagon, d’anniversaire, ou de pique-nique, vivez Les Zistoires de Modeste Madoré dont le travail est inspiré du monde de l’enfance avec tout ce que cet univers comporte d’humour et de légèreté, d’énergie et de gaieté. - Les petites bêtes expliquées aux enfants. Grâce à cet ouvrage d'Austral Editions, partez à la découverte des petites bêtes des jardins et des forêts ; apprenez tout ce qu'il y a à savoir sur les insectes, les arachnides, les vers ou encore les mollusques ; découvrez le monde merveilleux et l'importance de nos petites bêtes.



À partir de 6 ans

- Mon encyclopédie de La Réunion. Pourquoi le 20 décembre est-il un jour férié à La Réunion ? Comment s’est formée notre île? Quel est le poisson le plus dangereux du lagon ? Quelle est l’origine du maloya ?… 40 notions clés pour devenir incollable sur La Réunion et mieux comprendre le monde qui nous entoure. - Jeu de mémo, jeu de loto et autre jeu de mistigri : les jeux de cartes pour s’amuser de manière conviviale avec les parents ou les grands frères et sœurs et passer des vacances ludiques loin des écrans !



Pour les plus grands

- Un pont sur l’océan de Jocelyne Le Bleis : 1899. Angelo quitte La Réunion pour Marseille puis pour le Piémont. Il réalise son rêve d’aller étudier dans l’école professionnelle de Campiglia Cervo, de découvrir les villages des mineurs piémontais venus des décennies plus tôt percer les tunnels ferroviaires à La Réunion.

Dans la rude vallée piémontaise, il va se lier d’amitié avec un jeune anarchiste et tomber amoureux. De retour dans son île, Angelo, riche de toutes ses expériences vécues, va tout mettre en œuvre pour réaliser ses projets et pour vivre avec la femme qu’il aime. Ce roman, prix Vanille 2023, nous offre un aperçu de la condition féminine et de celle des travailleurs du début du XXe siècle au travers de personnages attachants. « Un pont sur l’océan » est la suite de « Des fenêtres sur l’océan ».

- Le dictionnaire insolite de La Réunion de Raymond Figueras : Édité par la maison d’édition parisienne Cosmopolite éditions, ce dico thématique célèbre la beauté de la nature, le patrimoine et les multiples facettes de la culture de La Réunion ainsi que la richesse de son héritage entre Afrique, Inde, Chine ou encore Europe. Au-delà des guides touristiques, il vous fera voyager par les mots et aidera à briser certaines idées reçues.

- 366 pensées Anloule lo kèr : après Démaliz lo kèr, Céline Huet nous offre 366 autres pensées Anloule lo kèr. D’une plume légère, poétique ou critique, l’auteure observe le monde qui nous entoure. Enrichi de 12 citations d’auteurs inspirants et amoureux des mots, cet opuscule nous embarque dans l’univers enchanteur des mots créoles. Edition bilingue français-créole des auteurs Céline Huet, Jem et Peggy Loup Garbal. Ouvrage paru chez Orphie.



Le coup de cœur de la rédaction

- Vingt décembre - Chroniques de l’abolition de Appollo et Tehem.

Edmond Albius est un jeune esclave génial, il a en effet découvert le procédé de fécondation de la vanille, et son propriétaire exploite ce savoir-faire qui le rend riche sur l'île Bourbon. Mais voici que l'Histoire frémit en cette année 1848, on entend qu'en France, il y aurait une révolution, et sur l'île Maurice voisine, ils auraient libéré tous les noirs. Et si l'abolition de l'esclavage était sur le point d'arriver sur l'île de La Réunion ? Très documenté, ce récit romanesque relève à la fois de la chronique de l'époque (relaté du strict point de vue des esclaves et des affranchis) et de l'histoire d'amour, à un moment où l'histoire bascule.

Vingt décembre - Chroniques de l’abolition est d’ores et déjà disponible en avant-première réunionnaise, Fèt Kaf oblige, sa sortie officielle dans les bacs étant prévue le 5 janvier. Il s’agit de la seconde collaboration des deux auteurs puisqu’en 2018, Tehem signait déjà avec Appollo, "Chroniques du léopard" (Dargaud).



