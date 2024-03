Pleins feux sur les métiers du spectacle vivant

Du Nord au Sud et de l’Ouest à l’Est, le Forum des métiers du spectacle vivant est en tournée dans l’île cette semaine et jeudi prochain. Organisé en partenariat avec la Cité des Métiers de La Réunion et KOLET’, avec la participation du Kabardock, du Bisik, de la Cité des Arts et du Kerveguen, l’événement vise à mettre en lumière une filière méconnue et pourtant si dynamique, ainsi que les différents métiers qui la composent (photos Cité des Métiers de La Réunion).

Sensibiliser jeunes et moins jeunes à la richesse de la filière du spectacle vivant et les aider à envisager de nouvelles perspectives d'orientation souvent méconnues, tels sont les objectifs du Forum des métiers du spectacle vivant qui se déroule cette semaine et le 27 mars prochain. Une tournée aux quatre coins de l’île pour toucher le plus grand nombre, contrairement aux deux précédentes éditions qui avaient eu lieu à Saint-Pierre en 2022 et 2023, à la Cité des métiers de La Réunion.

Et en ce mardi 19 mars qui marquait le début de la tournée, pas moins d’une soixantaine de jeunes ont convergé vers le Kabardock, dès 8h30, pour découvrir la diversité des métiers liés au spectacle vivant et comprendre le rôle essentiel qu'ils jouent dans la culture et le dynamisme du territoire réunionnais.

Parmi eux, une mère de famille venue prendre des renseignements pour son fils ou encore James, 25 ans, titulaire d’un bac pro logistique, ayant déjà un pied dans le milieu culturel, très soucieux de son avenir et d’un naturel très curieux d’une filière encore trop méconnue du grand public, et pourtant dynamique car offrant de nombreuses opportunités professionnelles que ce soit dans les métiers ayant trait à la communication, l’artistique, la médiation… Néanmoins, certains métiers de support tels l’administration, la production, la diffusion ou encore la technique, peinent à recruter.

Le principe de ce forum ? Durant quatre matinées, différents professionnels appuyés par la Cité des Métiers de La Réunion et KOLET’ (réseau des acteurs culturels du spectacle vivant), investissent des lieux de spectacles bien connus que sont le Kabardock, le Bisik, la Cité des Arts et le Kerveguen pour rencontrer les visiteurs et présenter les différents métiers du spectacle vivant. Après une introduction de présentation d’environ un quart d’heure, chacun est libre d’aller à la rencontre des professionnels. Attention, il ne s’agit aucunement d’un job-dating mais bien d’une mise en lumière d’une véritable filière socio-économique avec des emplois, des formations, une technicité et un savoir-faire qu’il est nécessaire de valoriser tant auprès des lycéens que des adultes en recherche d’emploi, en désir de reconversion ou de montée en compétences, en orientation ou réorientation...

"Il y a de vrais enjeux de recrutement sur des postes cruciaux auxquels on ne pense pas, notamment l’administration culturelle. Or, depuis le début de l’année, pas moins de 10 offres de recrutement émanant de théâtres ou de compagnies de danse, sont passées via notre réseau KOLET’" dit David Chassage, directeur de projet au sein de KOLET.

"L’administrateur joue un rôle fondamental puisqu’il s’occupe de se mettre en quête des budgets, de gérer la trésorerie, les ressources humaines, les appels à projets et autres demandes de subventions. À La Réunion, on n’a pas malheureusement pas de formation initiale, juste un organisme chargé de faire de la formation continue" regrette David Chassage, pour qui il serait judicieux d’adapter les formations existantes aux métiers du tertiaire en y ajoutant par exemple des modules spécifiques culture ou spectacle vivant.

L’enjeu à terme étant d’inscrire ces métiers dans les parcours d’orientation et surtout de favoriser autant que possible l’emploi local en formant, en professionnalisant, en faisant monter en compétences et en offrant des débouchés sur des métiers passionnants, en constante évolution et dans lesquels l’ennui n’existe jamais.

Après le Kabardock mardi et le Bisik mercredi, la tournée du Forum des métiers du spectacle vivant se poursuit ce jeudi 21 mars, à la Cité des Arts (de 8h30 à 12h30). Rendez-vous enfin à Saint-Pierre, au Kerveguen, mercredi 27 mars, toujours de 8h30 à 12h30. À noter que les créneaux de 8h30 à 10h30 sont réservés aux lycéens, les suivants à tous les publics.

