Saint-Benoît : dégustations et concerts à la Distillerie de la Rivière du Mât

Le samedi 18 avril 2026 dès 9h30, la Distillerie de la Rivière du Mât devient le théâtre d’une expérience inédite où les saveurs du terroir s'accordent aux rythmes audacieux du jazz contemporain et aux vibrations profondes du Maloya. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Au programme : visites guidées de la distillerie, dégustations, village de producteurs et un repas signé par deux chefs réunionnais d’Épicurien à Table.

Côté scène, le public pourra découvrir le Duo Mihisa (jazz contemporain / tsapiky) et le trio Sélēnę à 16h, sans oublier plusieurs interventions maloya tout au long de la journée.

Infos pratiques :

Samedi 18 avril

Ouverture des portes 9h30

Infos / résa au 0693 63 39 39

Tarifs : L’Expérience Absolue (50€), L'Escale Saveurs & Jazz (45€)

Billetterie.