Saint-Benoît : (K)ozé, la scène ouverte du Bisik

Ce samedi 10 octobre 2026 avec le Bisik à la Médiathèque de Saint-Benoît est organisé le (K)ozé, la scène ouverte. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Bisik)

L'après-midi est animé par Bertrand Robert, votre guide pour un moment où joie et bonne humeur sont au rendez-vous, avec une programmation qui dépend de vous et des surprises que vous voudrez bien partager.

Un coup de cœur, de gueule, un fonnkèr, un son ou une chanson, devant le public généreux et bienveillant du Bisik.

Samedi 10 octobre, de 13h à 17h

Médiathèque Antoine Louis Roussin, Saint-Benoît

Et si c'était toi sur scène ? Inscriptions : [email protected]

Infos au 0693 63 39 39