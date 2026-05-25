Saint-Benoît : le Bal la poussière de Lorkès Tapok fait vibrer la Marine

Dimanche 24 mai 2026, le Bisik a réuni musique, patrimoine et convivialité sur le site de la Marine à Saint-Benoît, à l’occasion d’un Bal La Poussière animé par Lorkès Tapok. Une après-midi festive placée sous le signe du partage et de la mémoire réunionnaise. (Photos Iris Mardémoutou)

Sous un soleil généreux, le public a d’abord pu redécouvrir l’histoire de la Marine à travers une visite guidée et des échanges autour des vestiges du site, en compagnie de l’association Somin Sarèt. Expositions, anecdotes et témoignages ont permis de replonger dans le passé de ce lieu chargé d’histoire.

- Séga, maloya et musique locale au menu -

"Le temps de profiter des quelques douceurs concoctées par l’association ACSL, et place à la musique avec DJ La Poussière, incarné par Arno Bazin, qui commence à faire chauffer les moteurs", raconte les organisateurs.

Place donc à la fête, avec le Kombi Sound System et les sonorités de Lorkès Tapok, qui ont fait danser le public entre séga, maloya et répertoire réunionnais revisité. "Depuis plus de 20 ans, Tapok revisite le répertoire musical réunionnais et fait vivre la mémoire musicale lontan à travers les générations", souligne la salle de spectacle

Le Bisik salue "un magnifique moment de partage" sur ce site emblématique et donne déjà rendez-vous au public pour ses prochains événements, notamment dans le cadre du Festival Sakifo les 5, 6 et 7 juin, puis à l’After Sakifo à Saint-Benoît avec un concert gratuit prévu le 12 juin sur le front de mer.

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