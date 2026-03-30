Saint-Benoît : le Bisik donne deux rendez‑vous hors les murs

En attendant la fin de la rénovation de sa salle, le Bisik donne rendez‑vous hors les murs, en plein cœur de Saint‑Benoît. D'abord le Samedi 11 avril à la Médiathèque Antoine Roussin pour La Scène Ouverte, puis à la Distillerie Riviere du Mât à Beaufonds, pour une expérience gourmande entouré de Jazz et de Maloya avec Selene et Duo Mihisa. Nous publions le communiqué ci-dessous
• (K)ozé, la scène ouverte du Bisik à la Médiathèque Antoine Roussin
Samedi 11 avril
Entrée libre et gratuite
Ouverture des portes 13h
Infos 0693 63 39 39
Buvette et restauration sur place
Déli la lang, vien (K)ozé
C’est (K)ozé, la scène ouverte du Bisik à toutes les oralités et tous les talents.
Un événement animé par Bertrand Robert et Anabel Féri, qui seront vos guides pour cette soirée où joie et bonne humeur sont au rendez-vous. Une ambiance unique à chaque soirée, avec une programmation qui dépend de vous et des surprises que vous voudrez bien nous partager.
• Viyn Gouté
Concerts, Cuisine, Patrimoine…
Samedi 18 avril
Ouverture des portes 9h30
Infos / résa au 0693 63 39 39
Tarifs : L’Expérience Absolue (50€), L'Escale Saveurs & Jazz (45€)
Buvette sur place
Une journée entière pour goûter l’EST autrement : héritage, saveurs créoles, avant garde musicale et découvertes sensorielles à la Distillerie Rivière du Mât (Beaufonds).
Le samedi 18 avril 2026 dès 9h30, la Distillerie de la Rivière du Mât devient le théâtre d’une expérience inédite où les saveurs du terroir s'accordent aux rythmes audacieux du jazz contemporain et aux vibrations profondes du Maloya.