Saint-Benoît : le Bisik donne deux rendez‑vous hors les murs

En attendant la fin de la rénovation de sa salle, le Bisik donne rendez‑vous hors les murs, en plein cœur de Saint‑Benoît. D'abord le Samedi 11 avril à la Médiathèque Antoine Roussin pour La Scène Ouverte, puis à la Distillerie Riviere du Mât à Beaufonds, pour une expérience gourmande entouré de Jazz et de Maloya avec Selene et Duo Mihisa. Nous publions le communiqué ci-dessous

• (K)ozé, la scène ouverte du Bisik à la Médiathèque Antoine Roussin



Samedi 11 avril

Entrée libre et gratuite

Ouverture des portes 13h

Infos 0693 63 39 39

Buvette et restauration sur place



Déli la lang, vien (K)ozé

C’est (K)ozé, la scène ouverte du Bisik à toutes les oralités et tous les talents.

Un événement animé par Bertrand Robert et Anabel Féri, qui seront vos guides pour cette soirée où joie et bonne humeur sont au rendez-vous. Une ambiance unique à chaque soirée, avec une programmation qui dépend de vous et des surprises que vous voudrez bien nous partager.



• Viyn Gouté

Concerts, Cuisine, Patrimoine…



Samedi 18 avril

Ouverture des portes 9h30

Infos / résa au 0693 63 39 39

Tarifs : L’Expérience Absolue (50€), L'Escale Saveurs & Jazz (45€)

Buvette sur place



Une journée entière pour goûter l’EST autrement : héritage, saveurs créoles, avant garde musicale et découvertes sensorielles à la Distillerie Rivière du Mât (Beaufonds).

Le samedi 18 avril 2026 dès 9h30, la Distillerie de la Rivière du Mât devient le théâtre d’une expérience inédite où les saveurs du terroir s'accordent aux rythmes audacieux du jazz contemporain et aux vibrations profondes du Maloya.



