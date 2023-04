Saint-Benoît : musique tzigane et chanson créole au Bisik

Le vendredi 21 avril 2023, le Bisik, lieu d'animations musicales culturelles de Saint-Benoît, recevra Tutti Bueni, un duo de musiques tziganes enlevées, venus en exclusivité depuis la France hexagonale, et le talentueux Jim Fortuné. Une soirée bohème aux accents créoles à ne manquer sous aucun prétexte. Nous relayons ci-dessous le communiqué du Bisik.

Tutti Bueni nous transporte dans une exploration aux confins des langues de l'Est de l’Europe. Cette musique prend ses racines dans la musique tzigane des Balkans et de la Méditerranée. C'est la conquête de l'Est, la quête de l'être et du soi. Une transe collective qui invite à se lâcher, se défouler et se désinhiber sur des rythmes entraînants afin de se retrouver et partager simplement le moment, l'instant présent.

C'est une invitation au plaisir des sens portée par la voix d’Elena Kefir Marcelli à l’accordéon et au clavier et par celle d’Alexeï Romanov Duconovicz à la guitare flamenca et au sampler. Deux artistes enflammés qui font par ailleurs partie du groupe Fat Bastard Gang Band et peuvent aisément partager la réputation de groove machine de cette formation incroyable.

Il y a quelque chose d’Alain Peters et Henri Madoré chez Jim Fortuné, ce côté troubadour, chanteur de rue, qui contraste entre la profondeur du propos, la poésie des textes et cette impression de nonchalance, d’artiste malgré lui. Qu’il emprunte les mots de Célimène Gaudieux, la première chanteuse réunionnaise, ceux du poète Auguste Lacaussade, ou qu’il dénonce une propagande liée à l’engagisme et la fin de l’esclavage, Jim Fortuné distille une poésie musicale et touchante.

Sa création musicale est donc bien à l’image de la culture réunionnaise, elle se cherche dans la multiplicité des sources et des influences tout autant qu’elle s’ancre dans sa capacité à les fondre dans quelque chose de neuf. Sacré meilleur chanteur masculin de l’Océan Indien, et lauréat du prix Sacem, Tienbo, Jim Fortuné et sa guitare Maggie donnent un couleur moderne aux vers de Lacaussade, de Baudelaire, de Leconte de Lisle, de Léon Dierx et de Victor Hugo.

Entre poésie incandescente et fièvre balkanique, venez vibrer aux sons de l'univers sans contrefaçon ni appréhension et sans la moindre inhibition…

- Biographies -

- Tutti Bueni -

Elena Kefir Marcelli : Hélène Subtil, alias Elena Kefir Marcelli est autodidacte et se forme d’oreille en musiques traditionnelles d'Europe de l'Est : voyages et rencontres avec la Bande à Balk dans les Balkans, en Macédoine, Serbie, Roumanie. Elle rencontre et apprend le style des ces musiques avec un accordéoniste tzigane roumain et grec. Elle crée en 2011 : le trio Balinka. Elle part également en tournée avec la Troupe Zalzaros sur un spectacle équestre itinérant “Sur les chemins tziganes”.

Accordéoniste et choriste du Fat Bastard Gang Band, groupe lyonnais inspiré des musiques de l'Est, elle arpente les grandes scènes françaises et européennes. En 2020, elle crée le duo Tutti Bueni avec son acolyte Alexeï Duconovicz pour explorer encore plus les musiques tziganes et les arranger à leur sauce.

- Alexeï Romanov Duconovicz -

Alexis Duchenaux, alias Alexeï Romanov Duconovicz est chanteur, auteur, compositeur, guitariste et comédien. Il aime à mélanger les styles et jouer avec les codes, à briser les frontières entre les genres. Ses différentes expériences de chanteur et de comédien, dont plus de 1000 concerts sur scène, lui permettent de mêler avec malice les Arts pour livrer des voyages immersifs où les langues dansent à travers les corps et s'emparent de chacun !

Pris d'une passion pour les musiques tziganes, il explore depuis quelques années le style. Il est toujours à la recherche de nouveaux petits bijoux musicaux à faire découvrir dans cette musique

de tradition orale.

- Jim Fortuné -

Il est originaire du Port. Il découvre la guitare et la basse au sein de Zordi, un groupe d’adolescents de son quartier. Le véritable déclic se fait à l’écoute de standards de jazz et de bossa nova. En complet autodidacte, il s’approprie accords et rythmiques brésiliennes et compose ses propres bossas novas en créole.

Solitaire, Jim se crée un univers musical où la musique réunionnaise n’est pas en reste. Avec Fabrice, son percussionniste fidèle, il fonde ainsi le groupe Sambaloya et entame ce qui constituera le cœur de son projet artistique : travailler les harmonies complexes et la rythmique ternaire, typique de la musicalité réunionnaise.

En 2002, il retrouve Fabrice après l’arrêt subit de leur groupe et sous le nom de Zikzako, ils décident de reprendre le répertoire de Sambaloya, en l’adaptant. Les Rencontres d’Astafford, organisées au Kabardock en 2005 lui donnent finalement l’envie de s’investir plus profondément dans l’écriture.

De là, démarre la deuxième vie musicale de Jim Fortuné, qui est peut-être celle de la maturité : des textes en créole et en français plus assumés, un retour vers les racines musicales réunionnaises et, toujours, cette ouverture tous azimuts et ce goût pour les métissages musicaux. Accompagné par Davy Sicard, Jim Fortuné livre en 2013 avec “Kafé” un album personnel, poétique et intensément créole.

Vendredi 21 avril

Ouverture des portes 19h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Entrée 8€ en Prévente Adhérents sur Internet (10€ non adhérents) / 12€ sur place

Buvette et restauration sur place

Billets : https://vu.fr/RQtV