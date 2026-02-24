Saint-Benoît : soirée blind test et concert de la Biscotte de la mer au Bisik

Ce vendredi 27 février 2026 "le concert de La Biscotte de la Mer débutera par un défi musical inédit : un Blind Test Géant en live pour lancer la machine" annonce le Bisik. Il faudra scanner un QR Code à l’entrée de la salle de spectacle de Saint-Benoît et le groupe jouera les morceaux en direct, en version intégrale. "Vous devinez les titres en temps réel. Vous cumulez les points. Et vous repartez peut-être avec un des nombreux cadeaux mis en jeu" note le Bisik (Photo Le Bisik)
Après cette première demi-heure de challenge, le groupe continuera son show avec "un répertoire festif et survitaminé qui s'élargit pour vous faire danser" annonce la salle de spectacle.
- Au programme de la soirée au Bisik -
Vendredi 27 février, ouverture des portes 19h
Infos / résa au 0693 63 39 39
Tarifs : Gratuit pour les adhérents / 12€
Buvette et restauration sur place. Billetterie : https://bisik.re/bisc
