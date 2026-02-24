Piton de la Fournaise : l'éruption se poursuit pour la douzième journée consécutives, 6 millions de mètres cubes de lave émis

Ce mardi 24 février 2026, l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) indique qu'un seul site éruptif reste actuellement actif sur le flanc sud-sud-est du volcan avec des fontaines toujours visibles depuis le Piton de Berte. Les volcanologues ajoutent : "qu'un cône est en cours de formation par accumulation des projections de lave. Celui-ci est entrain de se refermer, tandis qu’une activité en tunnel de lave se développe en aval du cône." Ce matin, La sismicité à cessé. Alors que 6 millions de mètres cubes de lave ont déjà été émis, à ce stade les volcanologues de l'OVPF estiment peu probable l'ouverture d'une nouvelle fissure. (Photo photo rb/imazpress.com)

Ce mardi 24 février 2026, le front de la coulée de lave reste figé dans la partie basse des Grandes Pentes à environ 2,6 km de la route et à 660 m d’altitude.

"Les parties actives de la coulée se concentrent désormais toujours à proximité du site éruptif avant le cassé des Grandes Pentes où le champ de lave s’élargit et s’épaissit selon les volcanologues" explique l'OVPF.

- Ouverture d’une nouvelle fissure peu probable -

Les volcanologues de l'OVPF estiment peu probable l'ouverture d'une nouvelle fissure.

Cependant, dans le bulletin de la matinée, ils restent prudents : "L’absence actuelle de reprise de l’inflation de l’édifice, de sismicité, ainsi que les niveaux relativement faibles du trémor et des débits éruptifs suggèrent l’établissement d’un équilibre entre le magma alimentant le réservoir superficiel et celui émis au niveau du site éruptif, sans re-pressurisation significative de ce réservoir."

Ils ajoutent : "Ces observations réduisent, à court terme, la probabilité de l’ouverture d’une nouvelle fissure. Toutefois, l’observatoire reste vigilant ; en effet par le passé des fissures éruptives se sont ouvertes au cours d’une éruption sans signaux avant-coureurs, comme par exemple en août 1998, juillet 1999, octobre 1999, décembre 2006 et mars 2019. En effet, la propagation du magma à faible profondeur peut se produire de manière asismique notamment lorsque le magma est déjà dégazé."

Pour rappel, le Piton de la Fournaise est entré en éruption ce vendredi matin 13 février 2026. La lave a jailli après une courte et importante crise sismique qui a débuté à 9h25. Regardez.

- L'enclos reste fermé à toute la population -

La préfecture rappelle que l’alerte 2.1 "Orsec volcan : éruption dans l’enclos" est actif depuis le début de l'éruption. Ce niveau est destiné à protéger les populations et organiser la coordination des services".

Sur le terrain et les réseaux sociaux, pourtant, certains bravent l'interdit, affichant leurs vidéos au plus près des fissures.

La dernière éruption remonte au dimanche 18 janvier 2026 à 19h45. L'éruption avait été courte. Elle s'était arrêtée vers 5 heures le ce mardi 20 janvier 2026.

Avant cet événement, la dernière éruption avait eu lieu du 2 juillet au 10 août 2023.

