Saint-Denis : "Nou lé vivan" un spectacle pour célébrer les dix ans du dispositif Démos

Ce dimanche 28 juin 2026, la Cité des Arts accueille "Nou lé vivan" un spectacle qui célèbre les dix années d’aventure Démos à La Réunion pour les jeunes musiciens. Initié en 2010 et coordonné par la Cité de la musique et Philharmonie de Paris, Démos, dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale, œuvre en faveur de la démocratisation culturelle par la pratique musicale en orchestre. Démos propose un apprentissage de la musique classique à des enfants âgés entre 7 et 12 ans, ne disposant pas d’un accès facile à cette pratique pour des raisons économiques, sociales, ou géographiques. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Les enfants de Démos se font passeurs d’histoire et d’émotions avec "Nou lé vivan", un concert qui dialogue entre cultures et générations à travers des œuvres emblématiques ; de Karl Jenkins à John Lennon, en passant par le "Chant des Partisans", "Bella Ciao" ou encore "Go Down Moses".

Composé de 53 enfants de Démos 3 et de 15 jeunes de l’orchestre Démos avancé, les orchestres illustrent la force d’un engagement collectif au service de l’accès à la musique. Certains de ces enfants poursuivent aujourd’hui leur parcours au sein des écoles de musique du territoire, témoignant de l’impact durable du dispositif.

- Un projet financé en partie par la Philharmonie de Paris -

Cette édition est marquée par une dimension scénique et poétique grâce à la participation des artistes réunionnais Brice Nauroy et Clency Sumac, à une mise en scène assurée par Florient Jousse, ainsi qu’au partenariat artistique et pédagogique avec le Jeune Chœur du Conservatoire à Rayonnement Régional de Saint-Denis.

Profondément émouvant et citoyen, ce spectacle donne à voir et à entendre des enfants qui s’emparent de thématiques universelles avec sensibilité et conviction. Une manière de rappeler que la culture constitue un espace de transmission, de dialogue et d’espoir.

Cette année 2026 marque les dix ans du projet Démos à La Réunion mais aussi le dernier concert de Marthe Tovar-Rigaud en tant que cheffe d’orchestre. Forte de cette décennie d’expérience menée aux côtés de la Philharmonie de Paris, la Cité des Arts poursuivra l’aventure avec la création, dès septembre 2026, d’un nouvel orchestre labellisé "Réseau Démos" réunissant près de 90 enfants du territoire de la CINOR.

L’orchestre avancé permet aux jeunes issus de Démos de prolonger leur pratique musicale et de poursuivre leur parcours au sein des établissements d’enseignement artistique du territoire comme le Conservatoire à Rayonnement Régional, l’Ecole municipale de musique, de danse et d’art dramatique Loulou Pitou de Saint-Denis et l’École de Musique Intercommunale de Beauséjour.

Ce projet est financé par la Philharmonie de Paris et la Cinor, et soutenu par la Caf de La Réunion, la Dac de La Réunion, la Préfecture de La Réunion / Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, la Ville de Saint-Denis, la Ville de Sainte-Marie, la Ville de Sainte-Suzanne, la SHLMR, la SIDR, la SODIAC et la SEDRE.