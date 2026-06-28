Tour Voile 2026 : l'équipage de La Réunion confirme sa montée en puissance avec une victoire de manche

Après une première journée riche en enseignements, l'équipage de La Réunion a confirmé sa progression ce samedi 27 juin 2026 lors de la deuxième journée du Grand Prix du Cotentin. Au programme : un parcours côtier puis deux parcours construits, conclus par une victoire dans la dernière manche. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Tour Voile)

Composé d'Aurélien Barthélémy (barreur), Gabriel Jean Albert (régleur), Lorenzo Palazzi (n°1) et Ylona Jaud (floater), l'équipage La Réunion a affiché un tout autre visage, passant d'une navigation défensive à une attitude résolument tournée vers l'attaque.

"On est très bien parti sur le côtier, on a pris un excellent départ", explique Gabriel Jean Albert. "En sortant de la rade de Cherbourg, il y avait une phase critique avec un très fort courant. On a bien géré 90 % du match, mais pas les 10 derniers %, ce qui a permis à plusieurs bateaux de nous dépasser. On termine 5ème. C'est beaucoup mieux que le côtier d'hier, même si cela reste perfectible."

L'équipage a ensuite su capitaliser sur les enseignements de cette première manche.

Malgré deux nouveaux départs compliqués sur les parcours construits, il est parvenu à revenir rapidement dans la course grâce à sa vitesse et à la qualité de ses manœuvres.

"Sur la deuxième manche, même si on ne prend pas un bon départ, on a su se refaire rapidement et jouer devant. Puis, sur la dernière, on recolle le match dès le premier bord de près. On est troisièmes à la fin du premier tour et les deux premiers se battent un peu trop entre eux. On s'est glissés dans la porte ouverte qu'ils nous ont faite et on a pu gagner la dernière."

Pour le régleur réunionnais, cette victoire récompense surtout un changement d'état d'esprit.

"Hier, on était un peu tout le temps sur la défensive. Aujourd'hui, on est passé dans un mode où on est à l'attaque et où on va chercher la gagne. Ça fait du bien au moral et c'est chouette de pouvoir retrouver ce fonctionnement-là."

Du côté des manœuvres, Lorenzo Palazzi souligne les progrès réalisés grâce au travail effectué à l'entraînement.

"Le premier départ était un départ à l'anglaise sous gennaker. On l'avait travaillé avec Aurélien à l'entraînement et on a réussi à être les premiers au départ. C'est vraiment super de voir que le travail a payé. Avant, c'était un peu notre point faible."

"Dans mon rôle, j'étais vraiment à l'aise. Les manœuvres ne sont pas parfaites, mais il n'y a eu aucun problème. C'est une bonne nouvelle."

La victoire de la dernière manche s'est pourtant construite après un départ manqué, comme l'explique le barreur Aurélien Barthélémy. "Je n'ai pas très bien anticipé les changements de courant et je me suis fait coincer sous le vent du bateau comité. On ne prend pas le départ, ce sont des choses qui arrivent, même si on préférerait que cela n'arrive jamais."

L'équipage parvient néanmoins à revenir rapidement au contact. "L'avantage d'une flotte peu nombreuse, c'est qu'il y a toujours de l'espace. On arrive à se dégager rapidement, à faire notre vitesse et à recoller la flotte. On enroule la première bouée au vent en troisième position, puis on reste au contact des deux premiers. Lorsque le vent bascule à droite et que la bouée est remouillée, on joue un peu mieux qu'eux sur la droite du plan d'eau et on passe en tête avec un peu d'avance. Ensuite, il n'y avait plus beaucoup de jeu et nous avons simplement géré notre avance jusqu'à l'arrivée."

Pour Ylona Jaud, invitée du Bateau La Réunion, cette deuxième journée confirme également la montée en confiance de l’Equipage La Réunion. "Le premier jour avait été un peu compliqué. Il fallait se caler et prendre confiance sur le bateau. Aujourd'hui, même si j'étais un peu plus fatiguée, ça s'est plutôt bien passé. On a fait de bonnes manœuvres, un bon départ sur trois et de bons classements. Ça me motive vraiment."

Après deux journées de compétition, l'équipage La Réunion confirme sa progression.

Plus performant dans les manœuvres, plus rapide dans ses retours après les départs difficiles et désormais capable d'aller chercher une victoire de manche, il aborde la suite du Tour Voile avec une confiance retrouvée.