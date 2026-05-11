Saint-Denis : la Cité fait son cirque au Brûlé

Du 4 au 16 mai 2026, la Cité des Arts organise une édition inédite de "La Cité fait son cirque", dans le quartier du Brûlé à Saint-Denis. En collaboration avec la compagnie Cirquons Flex, ce rendez-vous artistique et culturel se tiendra sous le chapiteau de la compagnie, installé pour l’occasion au Plateau vert du Brûlé, pour une expérience hors les murs et entièrement gratuite. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo La Cité fait son cirque - Iris Mardémoutou)

En écho avec les missions de démocratisation culturelle portées par la Cité des Arts, cette initiative s’inscrit dans une volonté d’aller à la rencontre des habitants et de favoriser les échanges autour des arts. Ateliers, projection, médiation culturelle et spectacles ponctuent cette programmation pensée pour permettre à un public éloigné de l’offre culturelle de découvrir l’univers du cirque autrement.

Le projet est cofinancé par l’Union européenne et le Conseil départemental de La Réunion dans le cadre du programme LEADER.



Le samedi 9 mai, une restitution publique a permis au public de découvrir les créations spectaculaires imaginées dans le cadre des ateliers participatifs menés avec les habitants du quartier durant la semaine précédente.

Cette journée a également été marquée par plusieurs expositions, dont celle de Romain Philippon, mêlant photographies et temps d’échanges, ainsi que « Les Années Terribles », une exposition composée de témoignages, d’archives et de récits consacrés à l’histoire réunionnaise pendant le blocus de 1940 à 1942, durant la Seconde Guerre mondiale.

Le public a également pu assister à la projection du documentaire « Radio Maniok, plus qu’un spectacle » de Vincent Laborde, suivie d’un ron kozé.

Le mercredi 13 mai de 13h à 15h, à l’école élémentaire du Brûlé, la Micro-Folie Cité des Arts – La Rényon proposera un atelier de médiation culturelle consacré à l’histoire du cirque, accessible aux familles et aux enfants dès 3 ans.

"La Cité fait son cirque" s’achèvera avec les représentations gratuites du spectacle "Radio Maniok" le vendredi 15 mai 2026 à 19h et le samedi 16 mai 2026 à 17h. Entre théâtre physique, cirque contemporain et création immersive, ce spectacle accessible dès 8 ans s’inspire des mémoires réunionnaises et de la période du blocus. À travers des performances aériennes, une narration collective et un univers sonore immersif, les neuf artistes de la compagnie proposent une expérience à la fois sensible et spectaculaire.



