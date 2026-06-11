Saint-Denis : le festival Chap' Pa revient pour une troisième édition

Le festival Chap' Pa revient pour une troisième édition à Saint-Denis les 12, 13 et 14 juin 2026. Le public est invité à vivre trois jours de spectacles, concerts, performances, ateliers et rencontres dans une ambiance chaleureuse et haute en couleurs à l’Îlet Chapitô, à Saint-Denis (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Pensée pour tous les publics, cette nouvelle édition célèbrera la créativité, l’énergie collective et le métissage culturel à travers une programmation éclectique mettant à l’honneur des artistes et compagnies d’ici et d’ailleurs.

Cirque, musique live, danse, arts de rue, performances aériennes et ateliers participatifs rythmeront ce temps fort culturel où se croisent les générations, les cultures et les passions.

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