Saint-Leu : clap de fin sur Leu Tempo festival, la Fèt Dann Somin commence à 20 heures

Ce samedi 9 mai 2026, la ville de Saint-Leu tire le rideau sur leu Tempo Festival. L'évènement culturel incontournable, transforme le centre ville en grande scène de spectacle à ciel ouvert. Au programme à partir de 20 heures : la Fèt Dann Somin, un défilé hors norme, avec des artistes professionnels et les associations de la ville. Sur le parvis de la mairie un rond Maloya, et des concerts le long de l'avenue principale. (Photos d'illustration : www.imazpress.com)

À partir de 19h45, la Cie des Quidams élance son FierS à Cheval à l'assaut du public avant le départ de la grande parade de la Fèt Dann Somin qui fera vibrer le centre-ville dans une déambulation festive, lumineuse et collective

Pour profiter du spectacle en centre ville, il faudra désormais vous y rendre à pieds. La circulation est dense à l'entrée nord de Saint-Leu. Des navettes gratuits sont disponibles depuis la Pointe au Sel et depuis le parking de Kélonia.

Ce samedi 9 mai, le grand rendez-vous annuel de clôture du festival revient pour la 38ème fois.

Les associations de tous les quartiers vous attendent au départ de la parade, place de la mairie, pour vivre ensemble un grand moment de partage, en musique, en couleurs et en immersion marine.

Au cœur de la rue devenue scène pour toutes et tous, la Fèt Dann Somin nous plonge dans la féérie de notre océan, autour de la thématique des Animaux Marins.

Sanm sa, na in ron Maloya dann KArtié trwa lét.

- Circulation en centre ville -

Du samedi 9 mai à 18h au dimanche 10 mai à 5h

Circulation en sens unique :

Sens nord/sud : via le front de mer

Sens sud/nord : via la rue Haute

Stationnement interdit : rue Compagnie des Indes (virage médiathèque Baguett’)

boulevard de l’Océan rue Général Lambert (entre le rond-point nord et la rue de la Croix)

Circulation interdite : rue du Général Lambert entre le rond-point Nord et la rue de la Croix à partir de 16h30 le samedi 9 mai jusqu’à 5h le dimanche 10 mai

Le front de mer sera rouvert à la circulation le dimanche 10 mai à partir de 5h, sans piétonnisation ni brocante.

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