Salazie : le festival gratuit Arléo prend ses quartiers à Hell-Bourg

Le festival Arléo s'apprête à transformer Hell-Bourg en laboratoire culturel. Au programme : résidences, spectacles, concerts, danse, rencontres lors de ce grand rendez-vous annuel. Un festival gratuit qui se veut accessible au plus grand nombre grâce à une programmation variée et gratuite. Pendant trois jours, à partir de ce vendredi, le festival "investit le village et ses paysages pour proposer une immersion artistique au plus près de celles et ceux qui l’habitent. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Œuvres, performances, ateliers et rencontres se déploient dans l’espace public, les lieux du quotidien et le patrimoine du cirque de Salazie" expliquent les organisateurs.

Né en 2022 à l'initiative de La Réunion des Talents et de la Commune de Salazie, Arléo est le seul festival d'art contemporain des Hauts de La Réunion.

Il se tient tous les deux ans dans le village classé de Hell-Bourg, au cœur du cirque de Salazie. Arléo repose sur un principe simple : faire de l'art un moteur de lien social, de fierté et de développement territorial.

Pluridisciplinaire, le festival réunit installations artistiques, performances, musique, arts visuels, danse et ateliers de pratique dans des espaces insolites, en plein air et in situ.

Chaque édition s'appuie sur des résidences de création, des actions en milieu scolaire et associatif, et une programmation ouverte à tous, entièrement gratuite.

- Thématique 2026 : génération fertile -

Le chouchou s'accroche, se propage, recouvre et transforme. Comme lui, nous sommes faits de couches, d'héritages visibles et invisibles, de mémoires qui se stratifient et nourrissent en silence ce que nous sommes.

Arléo 2026 célèbre cette fertilité : celle d'une génération enracinée dans son territoire, connectée au monde, et qui invente sans cesse de nouveaux possibles.

Trois jours pour explorer, ressentir, créer. Trois jours pour laisser les arts recouvrir Salazie d'un nouveau souffle. Le programme par ici.

- Un festival ancré dans son territoire : les Rhizomes d'Arléo -

Avant même le festival, Arléo s’est propagé dans les îlets du cirque. 8 événements artistiques ont été organisés dans les quartiers de Salazie : concerts, performances, ateliers dans les espaces de proximité (CASE, EVS). Ces « Rhizomes » sont autant de graines plantées avant la floraison du festival.

- Un festival avec les écoliers et les demandeurs d'emplois -

Un parcours d'insertion par la création artistique de 10 semaines, destiné à 12 personnes en recherche d'emploi ou en transition professionnelle. Accompagnés par des artistes et des coachs, les participants conçoivent et réalisent trois œuvres collectives présentées au public lors du festival. En partenariat avec France Travail.

Quatre résidences artistiques ont été menées dans les établissements scolaires de Hell-Bourg, Mare à Vieille Place et Mare à Citrons, permettant aux élèves de participer à la création d'œuvres présentées lors du festival. Ces résidences ont été menées par les artistes Maëva Thurel, Amandine Maillot et Marie-Julie Gascon.

Le festival Arléo 2026 se déroule à Hell-Bourg, du vendredi 8 au dimanche 10 mai 2026. Les œuvres, installations, performances et propositions musicales se déploient dans plusieurs espaces du village, selon des horaires variables en fonction de la programmation.

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