Musique : Saodaj fait entendre son maloya nomade

À la fois en créole et en français, le groupe Saodaj offre une musique décrite comme un "maloya nomade". En mars 2023, après la sortie de leur premier album "Laz", les artistes réunionnais entament une tournée française. À leur retour, ils réalisent le clip du titre "Le Marin" qu'ils ont dévoilé ce mardi 25 juillet (Photo : Iris Mardémoutou)

"Le Marin", c'est un titre écrit par Marie Lanfroy, la chanteuse du groupe Saodaj, en hommage à son père. Un hommage qu'elle a voulu métaphoriser au maximum.

"Mon père n'est pas un marin mais j'ai imaginé cela pour traduire d'une liberté absolue sans condition mais aussi d'une absence. L'absence rime souvent avec les marins qui partent longtemps en mer sans savoir quand ils vont revenir" explique-t-elle.

En deux jours et avec une petite équipe de quatre personnes, Gwenael Bertaut dit Lenz réalise le clip du premier titre de l'album "Laz". L'acteur Olivier Corista y joue une personne qui vit dans une forme de solitude assez forte et s'autodétruit.

Autre nouveauté, une nouvelle tournée. Après celle de mars, le groupe réunionnais s'envolera de nouveau ce dimanche pour une série de concerts dans l'Hexagone.

- Faire découvrir le maloya fusion -

Dans la musique de Saodaj, bois et percussions se mêlent au violoncelle ou encore à la guitare électrique. "On s'inspire énormément du maloya traditionnel et en même temps on va chercher d'autres influences ce qui amène beaucoup d'oxygène" exprime Marie Lanfroy.

Avec Jonathan Itéma, Mélanie Badal, Frédérick Cipriano, Blaise Cadenet et Zélito Déliron ils performeront du 1er au 13 août loin de La Réunion.

"On part plutôt confiants et heureux d'avoir la chance de pouvoir exporter notre musique. C'est important pour des musiciens de pouvoir se nourrir en dehors de leur territoire" exprime la chanteuse du groupe.

"Pour beaucoup de gens ce sera une découverte puisque le maloya n'est pas si connu que ça si ce n'est à travers le grand ambassadeur Danyèl Waro" conclut-elle.

Pendant ce voyage, une date est également prévue en Allemagne à l'occasion du Folklorefest.

Le programme complet de la tournée ci-dessous.

01.08 - Jammin'Summer Session - Antibes, Juan-les-Pins (06)

03.08 - Nocturnes du Griffe - Le Vigan (30)

04.08 - Château de Ratilly - Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe (89)

05.08 - Folklorefest - Krefeld (DE)

09.08 - Jardin l'Ephémère - Bègles (33)

10.08 - Jeudis du Carla - Carla Bayle (09)

12.08 - Paradis Païen - Aleu (09)

13.08 - Villa Bonvouloir - Bagnères-de-Bigorre (65)

