Avec Séga Zapa, le Conservatoire à rayonnement régional met le séga à l'honneur le samedi 9 mai 2026, à la salle Gramoun Lélé de Saint-Benoît. Sur scène, les artistes feront revivre le séga des cours, des kabars et des souvenirs partagés, tout en lui insufflant une énergie nouvelle, résolument actuelle. Pensé pour tous les publics, ce concert invite petits et grands à se retrouver autour d’une même émotion. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Trois dates sont prévues dans les plus grandes salles de l’île pour cette tournée exceptionnelle.

Séga Zapa met à l’honneur les élèves du Département de musique réunionnaise du Conservatoire, accompagnés de leurs professeurs et d’artistes invités. Bien plus qu’un spectacle, cet événement est une véritable immersion dans la richesse culturelle de La Réunion.

Né des racines profondes de l’histoire de l’île, le séga est une expression populaire mêlant chant, danse et instruments harmoniques — flûte, accordéon, banjo — qui racontent des instants de vie.

Au programme, Michou, marraine de l’événement et artiste emblématique de La Réunion, accompagnera les élèves sur plusieurs titres phares de son répertoire.

Les professeurs de musique réunionnaise et artistes reconnus Patricia Philippe, Vincent Philéas et Daniel Riesser, aux côtés d’artistes invités tels que Didier Coquille, Fabrice Anicot et Dimitri Prie, feront vibrer la scène au rythme du séga lontan.

Le public est invité à découvrir ou redécouvrir toute la richesse de ce patrimoine musical dans une ambiance chaleureuse et conviviale, où chaque note, chaque pas de danse et chaque battement de tambour raconte une histoire et fait vibrer le cœur de La Réunion.



Informations pratiques

Entrée libre – réservation conseillée

Samedi 9 mai 2026 20h

Salle Gramoun Lélé, Saint-Benoît

Réservations : 0262 50 42 72



