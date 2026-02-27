Serveur RP "Run Island" : La Réunion existe aussi sur le jeu en ligne GTA

Et si La Réunion existait aussi… dans l’univers de GTA ? C’est le pari lancé en 2023 par Benjamin, fondateur du serveur Run Island, un serveur RP (Role Play, comprenez "jeu de rôle") basé sur le jeu Grand Theft Auto V. (Images DR - Run Island RP)

"Le RP consiste à incarner un personnage dans GTA où chaque joueur joue un rôle précis (métier, histoire, personnalité) et interagit de manière réaliste avec les autres", explique-t-il. "L’objectif de notre serveur est de représenter La Réunion sur GTA et montrer ce que l’on peut faire en jeu".

Depuis son lancement, plus de 1.200 joueurs ont déjà rejoint l’aventure. Une communauté "active et majoritairement composée de joueurs réunionnais", précise le fondateur, même si quelques passionnés basés dans l'Hexagone ont également intégré le serveur.

- "Un hommage numérique à La Réunion" -

Run Island se veut "un véritable hommage numérique à La Réunion". Les communes comme Saint-Denis, Saint-Pierre, Le Tampon ou encore Saint-Paul ont été intégrées au jeu. Pour une meilleure immersion, le réseau Car Jaune a été recréé, tout comme des institutions telles que la Police nationale et la Gendarmerie nationale.

Le serveur propose même accès à un média inspiré d'une chaîne locale, avec journal télévisé et reportages en RP, ainsi que des radios locales comme Exo FM, NRJ Réunion et Radio Freedom. "Tous les visuels, uniformes, véhicules et identités graphiques ont été retravaillés pour correspondre au plus près à la réalité locale", souligne Benjamin. L’objectif : renforcer l’immersion et éviter toute caricature.

Les fans de voitures ne sont pas en reste puisqu'on y retrouve des modèles de véhicules inspirés des marques Seat, Skoda et Volkswagen. "Ce sont des voitures qu'on retrouve souvent sur les routes réunionnaises". Même chose pour la nourriture et les boissons locales.

- Métiers, institutions et vie quotidienne -

Les joueurs peuvent ainsi incarner gendarmes, policiers, journalistes, conducteurs Car Jaune, personnels médicaux, entrepreneurs ou encore exercer divers métiers civils. "Chaque métier dispose de systèmes personnalisés et d’un encadrement précis pour garantir une expérience immersive", précise le fondateur.

La modération fait également partie des priorités. "Nous avons mis en place un règlement strict, une équipe de modération active et des sanctions progressives. Notre priorité est de maintenir un environnement respectueux et crédible".

Certains joueurs diffusent leurs sessions sur Twitch et YouTube, contribuant à faire connaître ce projet local qui mêle culture réunionnaise et univers gaming. Regardez.

Pour l’avenir, l’équipe souhaite "continuer à développer l’univers réunionnais en jeu, ajouter de nouvelles institutions locales et organiser des événements RP d’envergure". Les curieux peuvent rejoindre l’aventure via leur serveur Discord.

vg / www.imazpress.com / [email protected]