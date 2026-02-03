Le jeu vidéo péi Speed Intense Island 974 débarque sur Roblox

Connu pour ses jeux vidéos péi, le développeur réunionnais Lionel Darie a encore frappé. Il a adapté son jeu culte Speed Intense Island sur la plateforme Roblox. Une première version désormais accessible gratuitement, qui permet aux joueurs d'explorer et de faire la course dans des décors de La Réunion. (Photos DR Darie Productions)

Après avoir conquis le mobile, Speed Intense Island prend un nouveau virage. Le jeu de course automobile imaginé par le développeur réunionnais Lionel Darie est désormais disponible sur Roblox, l’une des plateformes de jeux en ligne les plus populaires au monde.

Baptisée Speed Intense Island 974, cette adaptation marque une première : permettre aux joueurs de parcourir virtuellement La Réunion dans un univers multijoueur en ligne, accueillant jusqu’à 15 joueurs par session. Regardez.

Tous les jeux signés Darie Productions sont à retrouver sur son site.

Développeur depuis plus de 14 ans, Lionel Darie s’est fait connaître pour avoir été le premier à recréer l’île de La Réunion dans un jeu vidéo, dès 2015, avec Speed Intense Island sur mobile. Le titre a depuis rassemblé plus de 100.000 joueurs réunionnais, tout en s’inscrivant dans un catalogue de plus de 100 jeux totalisant plus de 10 millions de téléchargements à l’international.

Sur Roblox, le concept évolue. Les joueurs peuvent désormais se retrouver en ligne, se promener dans des paysages emblématiques de l’île, participer à des courses et découvrir plusieurs mini-jeux, le tout dans un décor péi reconnaissable. Une expérience immersive et sociale, qui séduit déjà de nombreux internautes depuis sa mise en ligne.

Entièrement gratuit, le jeu est accessible sur PC, Mac, smartphones, consoles PlayStation, Xbox, via la plateforme Roblox. Il suffit de rechercher Speed Intense Island 974 pour prendre le volant et redécouvrir La Réunion, en version virtuelle. Une sortie qui fait la part belle au jeu vidéo réunionnais sur la scène numérique mondiale.

vg / www.imazpress.com / [email protected]