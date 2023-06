Simaronn' en concert au Musée Stella Matutina

Dans le cadre du dispositif Guétali, soutenu par la Région Région, le Musée Stella Matutina accueille le groupe Simaronn' en concert gratuit et en plein air, ce vendredi 16 juin 2023 à 18h30.

"Simaronn’, littéralement "Retour à l’état sauvage" est un groupe d’amis amoureux de la musique" écrit la Région Réunion dans un communiqué.

"Karine Amano, la chanteuse et leader de la bande, a créé par destinée Simaronn’ en 2020 et se fait accompagnée de musiciens hors pairs et déjà connus du public : Bertrand Dugain, Thierry Amassy (alias Enrico), Sully Parata, Sullyvan Bodo et Elodie Troca. Le groupe s’exprime dans un registre alliant le Maloya aux vibrations de l’Afrique, de l’Amérique latine (Brésil) et au jazz" ajoute la Région.

Simaronn’ a été demi-finaliste du Prix 20 Désamb 2022.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com