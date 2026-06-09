"K'Odyssey" : une plongée poétique dans les profondeurs au Petit Stade de l'Est

Les samedi 13 et dimanche 14 juin 2026, le Petit Stade de l'Est accueillera "K'Odyssey", la nouvelle création artistique de Konnection Studios. Entre danse, performances aériennes et univers immersif, ce spectacle invite le public à embarquer dans une fable sous-marine où résilience, solidarité et reconstruction occupent le devant de la scène.

"Il fut un temps où l'abysse ne rimait pas avec obscurité, mais avec harmonie". En partant de cette promesse, le spectacle plonge les spectateurs au cœur d'un royaume sous-marin, le tout sur une musique de Tal. Lorsque cette mélodie s'interrompt brutalement, tout un peuple se retrouve confronté au silence et à la perte de ses repères. Une quête initiatique s'engage alors pour retrouver l'harmonie perdue. "C'est une quête universelle sur la perte de repères et la reconstruction", explique Fiona Jay-Brown, directrice de Konnection Studios. "Un sujet qui résonne particulièrement avec les défis de notre époque".

- Un spectacle immersif -

Pensée comme une expérience immersive, la création mêle performances chorégraphiques, numéros aériens et univers visuel onirique. "Le spectacle propose une expérience visuelle, chorégraphique et aérienne singulière, conçue pour toucher un large public par son intensité et sa poésie", souligne l'équipe.

Deux représentations sont programmées : le samedi 13 juin à 19 heures et le dimanche 14 juin à 18h30 au Petit Stade de l'Est, à Saint-Denis.

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