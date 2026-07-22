Le Temple bouddhiste tibétain Takchen Tcheulang présente un spectacle exceptionnel de danses sacrées tibétaines

Le dimanche 26 juillet 2026, à Mont-Vert-les-Hauts, Saint-Pierre, le premier et unique temple bouddhiste tibétain traditionnel de l'océan Indien invite le public à découvrir un spectacle gratuit et unique mêlant danses traditionnelles, costumes authentiques venus du Tibet et immersion dans la culture tibétaine. Nous publions le communiqué de l'association Tcheulang ci-dessous. (Photos : Association Tcheulang)

Implanté à Mont-Vert-les-Hauts, ce temple est aujourd'hui le premier et l'unique temple bouddhiste tibétain traditionnel de l'océan Indien. Depuis plus de quinze ans, l'association œuvre à La Réunion pour faire découvrir la richesse de la culture et de la spiritualité tibétaines à travers des activités ouvertes à tous.

Elle développe aujourd'hui trois grands pôles complémentaires :

- Un pôle culturel, consacré à la découverte de la culture tibétaine à travers des visites guidées, des spectacles, des expositions et des animations culturelles.

- Un pôle éducatif laïque, qui transmet les valeurs universelles inspirées de la sagesse bouddhiste auprès des enfants, des familles, des écoles et des institutions.

- Un pôle spirituel, destiné aux personnes souhaitant découvrir ou approfondir la voie du bouddhisme tibétain.

- Un après-midi de découverte ouvert à tous -

À partir de 15 h, le public pourra profiter :

- des portes ouvertes du temple

- d'une visite guidée permettant de découvrir l'histoire, l'architecture et les symboles du temple

- d'un stand de bijoux et d’objets traditionnels tibétains

- d'un espace de boissons (thé, café, jus)

- d'une présentation des activités du temple

- Spectacle des danses sacrées tibétaines -

À 18 h, sera présenté le spectacle des danses sacrées « Langtro Detchen Rolmo », interprété par un groupe d'adultes et d'enfants réunionnais ayant appris ces danses traditionnelles directement auprès de Do Khyentsé Rinpoché.

Les danseurs évolueront dans de magnifiques costumes traditionnels venus du Tibet, offrant au public une immersion authentique dans un art transmis depuis des générations.

À travers leurs mouvements, ces danses expriment des valeurs universelles de joie, de compassion, de paix et d'harmonie. Elles constituent l'une des expressions les plus emblématiques du patrimoine culturel tibétain.

À l'issue du spectacle, vers 19 h, les visiteurs qui le souhaitent pourront recevoir une bénédiction traditionnelle de Do Khyentsé Rinpoché, accompagnée de l'offrande d'une khata, l'écharpe traditionnelle tibétaine symbolisant les souhaits de bonheur, de paix et de bon augure.

Afin de faciliter l'accès au temple, des navettes gratuites seront mises à disposition des personnes inscrites.

- Un événement gratuit et ouvert à tous -

Le spectacle ainsi que l'ensemble des animations proposées tout au long de l'après-midi sont entièrement gratuits et ouverts à tous, quelles que soient les convictions ou les connaissances du public.

Cette journée a pour vocation de faire découvrir au plus grand nombre un patrimoine culturel exceptionnel, encore peu connu à La Réunion, dans un esprit de dialogue, de partage et de rencontre.