Municipales à Saint-André : les comptes de campagne de Joé Bédier approuvés

Les comptes de campagne de Joé Bédier pour les municipales à Saint-André ont été approuvés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). Le maire en place l'a lui-même annoncé ce mercredi 22 juillet 2026 au cours d'une conférence de presse (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Après avoir été élu le 22 mars à l'issue du second tour des municipales, Joé Béder avait été réélu maire par le conseil municipal, le samedi 28 mars 2026.

Laurent Virapoullé avait ensuite déposé un recours devant le tribunal administratif pour annuler l'élection de Joé Bédier acquise avec 34 voix d'avance. L'affaire doit êre examinée prochainement par la juridction administrative.

"Il y a ceux qui causent et ceux qui travaillent. Aujourd’hui je suis dans l’obligation (de dire que le compte de campagne a été validé - ndlr) parce que ça cause trop dans la presse régionale" a déclaré Joé Bédier. Au niveau national, "il n’y a aucun commentaire sur les comptes de campagne il n’y a qu’ici que ça se fait" a-t-il ajouté.

"J’ai fait des dépenses, j’ai contracté un prêt personnel de 20.000 euros et je serai remboursé du même montant" a détaillé le maire saint-andréen. "Certains se posent des questions sur mon silence (sur le fait qu’il n’a pas communiqué sur ses comptes validés ndlr) mais c’est totalement normal, je n’ai jamais été condamné moi, je n’ai pas à me justifier" a lancé Joé Bédier

"J’en ai assez des polémiques j’ai mieux à faire. Je veux tirer les Saint-Andréens et les Réunionnais vers le haut" a terminé le maire saint-andréen.

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