Le Tampon : les comptes de campagne d'Alexis Chaussalet validés

Ce mercredi 22 juillet 2026, l'Union des forces progressistes de La Réunion annonce la validation des comptes de campagne de Alexis Chaussalet, maire du Tampon, par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

"Cela vient clôturer une étape importante suite à notre élection qui marque un tournant majeur et historique dans l’histoire du Tampon", indique l'Union des forces progressistes 974.

Lors du second tour des municipales au Tampon, Alexis Chaussalet était élu maire de la commune avec 45,29% des suffrages exprimés. Maire sortant, Patrice Thien Ah Koon arrivé second avec 43,23% des voix.

Le jeune homme de 32 ans avait reçu son écharpe de maire le 29 mars 2026.

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