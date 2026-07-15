Cart'Monétik : des difficultés pour s'inscrire et une perte d'argent font hésiter les bénéficiaires des Pass'Loisirs / Transports

La nouvelle campagne pour les Pass'Loisirs et les Pass'Transports du Département a débuté. Pour cette année 2026-2027, le Conseil départemental propose aux 20.627 bénéficiaires porteurs de handicap qui le souhaitent, d'opter pour la Cart'Monétik. Il s'agit d'une carte bancaire d'un montant de 200 euros, allouée aux personnes les plus précaires. Mais entre les difficultés pour s'inscrire à ce dispositif et la perte d'argent les potentiels bénéficiaires sont sceptiques (Photo www.imazpress.com)

Sur le dossier d'inscription, l'offre a l'air alléchante, "le Département vous propose une nouvelle aide : la Cart'Monétik. Une carte de paiement de 200 euros", utilisable pour les "achats de tous les jours".

Mais attention, elle n'est pas cumulable avec le Pass'transport et / ou Loisirs dont bénéficient 20.627 personnes porteuses de handicap à La Réunion. "Vous avez le choix, soit vous conservez le Pass'Loisirs et / ou Transports, soit choisir la Cart'Monétik", est-il écrit.

Attention, "le choix est définitif", plus aucun retour en arrière après, prévient le Département.

- Des euros en moins pour les bénéficiaires du Pass'Loisir et / ou Pass'Transport -

Si la promesse d'obtenir une carte de paiement de 200 euros par an peut être attrayante, les bénéficiaires du Pass'transport et / ou Loisirs ont rapidement compris qu'en y souscrivant, la somme dont certains bénéficiaient serait fortement réduite.

Une bénéficiaire - qui a souhaité conserver l'anonymat -, a confié à Imaz Press que "les Pass'Loisirs ont une valeur totale de 270 euros par an, les Pass'Transports 300 euros par an et là on nous propose une unique carte d'une valeur totale de 200 euros, à la fois pour les transports et les loisirs et les autres comme l'alimentation et le carburants".

Elle le dit : "je pense qu'on veut juste nous enlever le peu de compensation au handicap auquel on a le droit".

À La Réunion en 2025, 20.627 Réunionnais ont bénéficié de ces deux aides départementales selon la répartition suivante : 7.757 bénéficiaires du Pass'Loisirs uniquement, 12.870 bénéficiaires ayant cumulé le Pass'Loisirs et le Pass'Transport.

- Des déconvenues lors des inscriptions aux aides du Département -

À cette déconvenue financière, s'ajoute la déconvenue des inscriptions "comme chaque année", se désole une bénéficiaire.

Dans son courrier, le Département invite les personnes à "remplir le formulaire, ajouter les pièces demandées et envoyer le dossier à [email protected]".

Mais voilà, certains bénéficiaires ont vu leur mail rejeté. On leur répond que l'adresse mail de fonctionne pas.

De son côté, le Conseil départemental - après vérification -, explique "qu'il apparait que ce type de message est généralement lié à un volume trop important des pièces jointes accompagnant le courriel".

Pourtant, après test, les bénéficiaires concernés se sont envoyés le mail avec pièces jointes à leurs propres adresses et cela a fonctionné.

Le Département précise : "la boîte mail [email protected] est pleinement opérationnelle et réceptionne normalement les messages entrants. Lorsque les pièces jointes sont volumineuses, il est recommandé aux usagers de les transmettre en plusieurs courriels si nécessaire".

Lire aussi - Pass loisirs et transports : "une procédure qui prend du temps" indique le Département

- "Une démarche de modernisation de l'action sociale" -

Pour le Département, "la Cart'Monétik s'inscrit dans une démarche de modernisation de l'action sociale. Conçue comme un support de paiement unique, elle a vocation à accueillir plusieurs aides départementales et à simplifier leur utilisation."

La collectivité départementale ajoute : "elle (la Cart'Monétik -ndlr) offre aux bénéficiaires davantage de souplesse pour adapter leurs dépenses à leurs besoins du quotidien. Dans un contexte de vie chère, ce dispositif témoigne de la volonté du Département d'apporter un soutien concret au pouvoir d'achat des Réunionnais".

Au total près de 70.000 Réunionnais sont concernés.

- Qui peut bénéficier de la Cart'Monétik ? -

La Cart'Monétik est une aide du Département destinée à plusieurs publics répondant à des critères d'éligibilité précis.

Elle concerne :

• les personnes âgées, bénéficiaires de l'APA, de l'AML sous conditions de ressources ou du Chèque Santé. L'attribution est automatique

• les personnes en situation de handicap, bénéficiaires de l'AAH ou de l'AEEH, lorsque ces prestations sont effectivement versées par la CAF. Une demande doit être déposée auprès du Département

• les bénéficiaires du RSA accompagnés par le Département, pour lesquels l'attribution est automatique

• les bénéficiaires du CAPAH, sur demande auprès des services du Département

• les anciens bénéficiaires du Pass'Loisirs / Pass'Transport 2025, lorsqu'ils sont à nouveau éligibles en 2026. Ils reçoivent un formulaire leur permettant de choisir entre le maintien des dispositifs Pass'Loisirs / Pass'Transport ou l'attribution de la Cart'Monétik. Ces dispositifs ne sont pas cumulables.

Qui contacter en cas de questions supplémentaires ? Vous pouvez contacter la Direction de l'Autonomie, Service Mobilité Inclusion / Pass Transport - Pass Loisirs au : 0262 90 37 90.

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]