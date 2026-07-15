À la une de ce jeudi : chiens errants, aide à mourir, l'Argentine en finale, pédocriminalité, Bat' Karé Kulturel et Sportif et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 16 juillet 2026 : - Chiens errants : un amendement adopté au Sénat autorise l'abattage des animaux à La Réunion - Après des années de débats, le Parlement approuve l'"aide à mourir" - Mondial-2026 : la rebelle Argentine mate l'Angleterre et retourne en finale - Pédocriminalité : 675 personnes incarcérées suite au réexamen de 70.000 plaintes après l’affaire Lyhanna, annonce Gérald Darmanin - Le Tampon : 2.500 personnes attendues au festival Bat' Karé Kulturel et Sportif - La pa Météo France i di, sé zot i di - jeudi toujours nuageux (Photo www.imazpress.com)

Face à la prolifération des chiens errants et aux enjeux de sécurité publique dans les Outre-mer, un amendement a été adopté au Sénat le 2 juillet 2026, dans une indifférence presque totale. Celui-ci encadre la possibilité pour les pouvoirs publics de procéder à des captures et, en dernier recours, à des opérations d'abattage à La Réunion. Toutefois, la sénatrice Audrey Bélim - intégrée par erreur comme signataire à cet amendement - assure qu'en commission mixte paritaire cette semaine, "l'amendement ne sera pas soutenu".

Un vote historique : le droit à l'"aide à mourir", réforme sociétale majeure de la présidence Macron, a été entériné mercredi par l'Assemblée nationale, sous les applaudissements de partisans du texte, ses opposants regardant désormais du côté du Conseil constitutionnel.

L'Argentine, avec sa grinta éternelle, s'est sortie des griffes de l'Angleterre (2-1) au bout d'un combat suffocant, remporté au bout du temps additionnel sur un nouveau service de Lionel Messi, le roi du football qui défendra sa couronne dimanche en finale contre l'Espagne.

Près d’un millier de dossiers de pédocriminalité ont été identifiés comme "prioritaires", c’est-à-dire lorsque les auteurs sont identifiés, présentent des antécédents judiciaires et que les victimes sont toujours mineures.

Le Théâtre Luc Donat inaugure le Bat' Karé Kulturel et Sportif le jeudi 16 juillet 2026 à 10h à La Châtoire. Cet événement est un festival 100% gratuit et ouvert à tous et à toutes. Il s’adresse en priorité aux habitants des quartiers prioritaires du Tampon. 2.500 personnes sont attendues.

Pour ce jeudi 16 juillet 2026, le ciel reste bien chargé. Quelques rayons de soleil arrivent tout de même à percer, surtout près du littoral. Dans l'après-midi, quelques averses concernent surtout les Hauts. Elle prévient aussi qu'une dégradation est attendue dans la nuit de jeudi à vendredi, avec des pluies plus continues.