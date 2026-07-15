Saint-Denis lance sa campagne de subventions des associations 2027

Comme chaque année, la ville de Saint-Denis ouvre sa campagne annuelle de demande de subventions à destination des associations du territoire. Le top départ est donné ce mercredi 15 juillet 2026 et la campagne se poursuivra jusqu’au 31 août 2026. Nous publions ci-dessous le communiqué

Actrices essentielles de la cohésion sociale, de l’animation des quartiers, de la pratique sportive, de l’accès à la culture, de la solidarité ou encore de l’accompagnement des publics les plus fragiles, les associations occupent une place centrale dans la vie dionysienne. À travers cette campagne, la Ville réaffirme son engagement à leurs côtés et son soutien aux initiatives qui contribuent au dynamisme du territoire.

Tous les ans, la Ville accompagne près de 500 associations et soutient plus de 1.000 projets grâce à une enveloppe annuelle de 31 millions d’euros consacrée au tissu associatif.

- Comment déposer sa demande de subventions ? -

Les associations sont invitées à effectuer leur demande en ligne :

- En se connectant à la plateforme dédiée "Associations Subventions 2027" ou via le site de la Ville : www.saintdenis.re

- En complétant le formulaire et en déposant l’ensemble des pièces nécessaires à la constitution du dossier numérique.

Date limite de dépôt des dossiers : lundi 31 août 2026.

Afin de faciliter les démarches, plusieurs structures partenaires sont mobilisées pour accompagner les associations dans la constitution et le dépôt de leur dossier :

MAISON DES ASSOCIATIONS ET DE LA CITOYENNETÉ (MDAC)

12 rue de La Gare - Le Chaudron - 97490 Sainte-Clotilde (ancienne école Damase Legros)

Tél. : 0692 21 84 86 / 0692 44 09 42

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 08h30 à 16h00

Email : [email protected] / [email protected]

FÉDÉRATION DIONYSIENNE D’ÉDUCATION POPULAIRE (FEDEP)

7 ruelle Sansévérias - 97490 Sainte-Clotilde

Tél. : 0262 53 60 34 - Portable : 0693 04 22 13

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 08h30 à 16h00

Email : [email protected]

ESPACE SOCIO-ÉDUCATIF DE LA MONTAGNE (ESE)

10 chemin des Manguiers - 97417 La Montagne

Tél. : 0262 23 42 53 - Portable : 0692 71 76 40

Email : [email protected]

ADRIE - SWITCH NUMÉRIQUE (Camélias)

30 rue des Camélias - 97400 Saint-Denis

Portable : 0693 97 95 64

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

ADRIE - SWITCH NUMÉRIQUE (Bas de la Rivière)

41 rue de la République - 97400 Saint-Denis

Portable : 0692 86 07 79

Horaires d’ouverture : lundi de 13h00 à 17h00 et du mardi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS (OMS)

42 route Philibert Tsiranana - 97490 Sainte-Clotilde

Portable : 0692 65 51 39

Email : [email protected]

ACADÉMIE INTERGÉNÉRATIONNELLE DES CAMÉLIAS

35 rue des Camélias - 97400 Saint-Denis

Tél. : 0262 51 62 60

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

Tél. : 0262 40 45 30

Les coordonnées complètes de ces structures sont également disponibles sur la plateforme de dépôt ainsi que sur le site internet de la Ville.

La Ville de Saint-Denis invite l’ensemble des associations concernées à anticiper leurs démarches afin de déposer un dossier complet avant la clôture de la campagne.