Après une dispute dans la voiture, un automobiliste abandonne sa femme sur l’autoroute A89

Alors qu’un couple empruntait l’autoroute A89, les deux personnes sont descendues au niveau de Cervières (Loire), se sont disputées et l’homme est reparti seul. Sa compagne s’est retrouvée seule sur le bord de l’autoroute, à pied, le samedi 11 juillet 2026.

Des témoins, inquiets, ont alerté le 17 afin de signaler des piétons sur la route.

Alors que les gendarmes sont arrivés sur place en moto, l’homme avait déjà quitté les lieux en voiture. Sa conjointe se serait ainsi retrouvée seule sur la bande d’arrêt d’urgence.

Il est important de rappeler que sur l’autoroute, un piéton est extrêmement vulnérable. L’article R421-2 du Code de la route le précise : "l’accès des autoroutes est interdit à la circulation des piétons". La loi sanctionne également d’une amende prévue pour les contraventions de la première classe "le fait pour tout piéton de circuler sur une autoroute".

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