[Photos] Handball : la Région fait honneur à l'équipe du Case de la Cressonnière

L’équipe de handball du Case de la Cressonnière, a été reçue ce mercredi 15 juillet 2026, à l'Hôtel de Région. L'occasion pour la présidente de Région, Huguette Bello, d'organiser une réception en l'honneur des athlètes de Saint-André. (Photos Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

En juin dernier, l'équipe masculine, déjà championne de La Réunion et championne ultramarine, décrochait le titre de championne de France de Nationale 2. Elle aussi championne de La Réunion et vice-championne ultramarine, l'équipe féminine est sacrée vice-championne de France de Nationale 2.

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Les Kangoos saint-andréens ont disputé la finale de Nationale 2 le samedi 13 juin 2026. Contre Le Chesnay, ils ont réalisé un score final de 29 à 34 pour La Réunion.

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