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Le Réunionnais Dorian Plasse intégre l'Opéra de Paris, il est félicité par la mairie de Saint-Denis

  • Publié le 15 juillet 2026 à 10:17
  • Actualisé le 15 juillet 2026 à 12:17
Saint-Denis célèbre le parcours exceptionnel de Dorian

Dès septembre 2026, le Réunionnais Dorian Plasse intégrera le Ballet de l'Opéra de Paris. Le jeune homme a été admis après avoir réussi le concours externe de recrutement. Formé à l'école municipale de danse Loulou Pitou de Saint-Denis, il est le premier réunionnais à intégrer ce prestigieux corps de ballet (Photo Mairie de Saint-Denis)

"Ton parcours est une immense fierté pour Saint-Denis et une formidable source d'inspiration pour toute une génération de jeunes artistes réunionnais" écrit la commune de Saint-Denis dans le post que nous publions ci-dessous 

Saint-Denis, Danse, Zoom

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