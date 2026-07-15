Le Réunionnais Dorian Plasse intégre l'Opéra de Paris, il est félicité par la mairie de Saint-Denis

Dès septembre 2026, le Réunionnais Dorian Plasse intégrera le Ballet de l'Opéra de Paris. Le jeune homme a été admis après avoir réussi le concours externe de recrutement. Formé à l'école municipale de danse Loulou Pitou de Saint-Denis, il est le premier réunionnais à intégrer ce prestigieux corps de ballet (Photo Mairie de Saint-Denis)

"Ton parcours est une immense fierté pour Saint-Denis et une formidable source d'inspiration pour toute une génération de jeunes artistes réunionnais" écrit la commune de Saint-Denis dans le post que nous publions ci-dessous