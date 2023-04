Trois Bassins : Détak baro à l’Alambic

La ville de Trois Bassins organise le vendredi 12 mai et le samedi 13 mai, à l’Alambic la 7ème édition du festival Détak baro. Plusieurs animations culturelles sont prévues dans le cadre de cet événement né à Trois Bassins en 2014 d’un simple questionnement : “Comment vivre et faire vivre une véritable culture adaptée aux enjeux territoriaux ?" notent les organisateurs dont nous publions le communiqué ci-dessous

C’est pour permettre à la population de Trois Bassins d’assister à des spectacles de qualité et à un événement culturel d’échange et de partage, ouvert sur l’autre que l’équipe municipale organise ce festival pour sa 7ème édition en 2023. Le mélange culturel est particulièrement à l’honneur à Trois Bassins durant ce festival.

Le nom même du festival traduit cette volonté : Détak baro est en effet une expression créole qui signifie « ouvrir le portail » et se traduit comme une invitation à sortir de chez soi et à aller à la rencontre de l’autre. Chaque habitant devient un acteur de ce festival en allant assister à ce spectacle et en est un potentiel ambassadeur. Cet événement qui se veut avant tout populaire, est un rendez-vous des générations, tant le programme est diversifié.

• Un peu d'histoire

Dès 2014, l’équipe municipale a eu la volonté, dans un budget serré, avec des infrastructures culturelles limitées et une équipe restreinte, de participer au rayonnement de Trois Bassins.

Détak baro est né de la volonté d’organiser un événement rassembleur afin d’inscrire le territoire non seulement dans le calendrier événementiel régional, mais également d’offrir à la population, une véritable opportunité d’assister à des spectacles de qualité. Misant sur le lien social, la convivialité et la mise en avant des richesses de notre commune, cette manifestation s’est voulue fédératrice et formatrice.

• 2023 – 7ème édition du Festival Détak baro

Il en faut pour tous les gouts ; le vendredi 12 mai après la déambulation de rue, le discours officiel, il y aura un plateau musical Séga / Dance Hall avec Morgan, Malcom X et Khaledo pour "Vol en lèr", suivi d’une restitution d’atelier "Fonnker ek domoun Trois Bassins" par Kréolokoz. Le samedi 13 mai, place à une ambians’ la kour et le bal de la 3ème jeunesse, sans oublier le spectacle de feu qui vient cette année clôturer le festival. Il s’agit d’un moment familial où chacun y trouve son compte. Les participants sont, chaque année, vraiment hétéroclites.



• Appels à candidatures

Comme chaque année la Ville de Trois Bassins recherche des bénévoles pour épauler ses équipes (accueil public, artistes, logistique...) et des commerçants (snacking ou autres) dans la mise en place du festival.

Les candidats sont invités à contacter l'accueil de l’Alambic de Trois Bassins au 0262 745 691.

Demandez le programme