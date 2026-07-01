Untraditional Tropikalkor Music, le nouvel album de DJ Psychorigid bientôt disponible

Figure incontournable des musiques hybrides et de niche à La Réunion, DJ Psychorigid s'apprête à dévoiler son projet le plus intime et le plus personnel à ce jour. L'album Untraditional Tropikalkor Music sera disponible le 17 juillet 2026. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration Joséphine Camus/DJ Psychorigid)

Loin des formats calibrés, des commandes ou des remixes, cet opus se veut une plongée organique et sans filtre dans l'univers de l'artiste. Une œuvre brute qui assume ses contrastes et refuse les étiquettes globales.



"À force d'écouter l'album dans tous les sens ces derniers jours, le doute s'installe forcément", confie le producteur. "Trop qualitatif pour la métropole, pas assez "ghetto" pour le reste du monde... Et puis on arrête de mentaliser. La vérité, c'est que c'est un banger pour le Moufia. C’est là que le projet est né, c’est là qu’il doit résonner. Le reste c'est que la taille."



Avec Untraditional Tropikalkor Music, DJ Psychorigid livre une bande-son sans concession, viscéralement ancrée dans son territoire, tout en poussant les curseurs de la production électronique alternative.



Informations pratiques :



- Sortie : 17 juillet 2026

- Disponibilité : Bandcamp, Soundcloud et les autres services de streaming.



