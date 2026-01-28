Saint-Denis : 24 heures pour créer un titre et son clip, le défi fou du Z H24

Ils sont huit et se lancent un défi un peu fou : écrire, composer, enregistrer un titre, mais aussi en tourner le clip, en seulement 24 heures. Le Z H24 est un évènement qui sera retransmis en direct sur les réseaux sociaux à compter du jeudi 29 janvier à 18 heures, jusqu'au vendredi 30 janvier 2026. (Photo : D.R)

Pour ce ZE 24H, un beatmaker fera la bande son.

Trois chanteurs vont collaborer pour la première fois sur un titre qu’ils devront d’abord écrire, un ingénieur du son veillera à la qualité, et des réalisateurs professionnels s’occuperont ensuite du tournage et du montage du clip.

- Les trois chanteurs : Netjah, Mc Liix et Seven -

Autre défi, faire travailler ensemble trois artistes qui n'ont jamais collaboré. Ils vont devoir trouver leur rythme et se mettre d'accord sur une chanson. Tout cela, en allant vite, très vite, sans pour autant bâcler leur travail.

Lors de ce direct sur les réseaux sociaux : "trois artistes devront créer un son : la totale, la composition, l’écriture et un beatmaker sera là pour faire la bande son. Quand l’enregistrement est prêt, on commence à clipper, c’est-à dire faire le tournage du clip. Ensuite, le 30 janvier 2026, l’équipe passera au montage et à l’étalonnage, pour ajuster la colorimétrie" détaille Lucie Rambarane-Barat.

L’étalonnage, par exemple, arrive après le montage d’une vidéo, il s’agit de retravailler les contrastes, les couleurs et la saturation des images. C’est cette petite touche qui apporte aux clips vidéos une couleur particulière, un travail qui s’étale généralement sur plusieurs jours.

Ici ils auront moins de 24h mais seront à deux, les réalisateurs eux même, Jean-Michel Exile et Juste Kalouk.

- Immersion dans la création audiovisuelle -

L'organisation de l'événement l’assure, chaque étape de la réalisation sera respectée. Lucie Rambarane-Barat, directrice artistique, aura la responsabilité d’orchestrer ce live créatif.

Elle explique : "C’est un défi pour nous, pour vraiment montrer les difficultés et les enjeux qu’il y a derrière un son, ou dans la réalisation d'un clip vidéo. Il y a tout un processus, tout un travail, que les gens ne connaissent pas forcément".

"On veut faire vivre aux spectateurs de ce live, tous les aléas de la création artistique d’un son, musique, texte, composition. Tout sera fait le jour J", dit-elle.

- "Les Réunionnais aiment la musique"-

Lors de ce long direct qui va durer 24h, les spectateurs pourront donner leur idées : "On est ouvert à la discussion avec les spectateurs et ils peuvent intervenir. Nous dire ce qu’ils aiment ou pas, on ne prendra pas toutes les idées, mais on est ouvert à ces échanges" nous dit Lucie Rambarane-Barat.

"Pourquoi les gens regarderaient ? Je sais que les Réunionnais aiment la musique. Là-dessus on a un avantage, je trouve que ça peut être intéressant pour certains de savoir, de découvrir, comment on crée tout cela. Je pense que même le tournage du clip peut être intéressant aussi. Finalement, on apprécie plus le travail produit, parce qu’on a suivi le processus."

Lucie Rambarane-Barat croit en son équipe : "On part plutôt confiant, y en a qui sont stressés, mais on a toute une organisation derrière, on a une feuille de route. On a l’habitude de faire des clips, on a les contacts, on sait qu’on peut préparer le moodbord (tableau d’idées) la veille pour le lendemain."

Afin de réaliser ce challenge, le matériel est prêt, reste une seule question maintenant : en 24 heures, parviendront-ils à transformer une idée en un titre abouti et un clip de qualité ?

Réponse en direct lors du Z H24, à partir de 18 h ce jeudi 29 jusqu'au 30 janvier 2026 à la même heure.

ee/www.imazpress.com/[email protected]