Ziskakan revient à la sours au Téat Plein Air

Kriké kraké ! Ce vendredi soir 13 octobre et ce samedi soir 14 octobre 2023, Ziskakan sera sur la scène du Téat Plein Air en compagnie de dalons et de marmailles pour contribuer comme toujours à la valorisation et à la propagation de la culture réunionnaise. De bon augure en amont de la journée internationale de la langue et de la culture créole, qui se déroulera le samedi 28 octobre

Il était éducateur avant de devenir musicien professionnel… Gilbert Pounia a gardé cette âme et continue à faire jouer les jeunes avec en toile de fond toujours la valorisation et propagation de la culture réunionnaise et en parallèle le respect du droit à la différence dans un contexte de violence qui sévit actuellement dans la société.

C’est tout l’objet des concerts qui auront lieu ce vendredi et samedi soir sous les étoiles de Saint-Gilles, en préambule à la journée internationale de la langue et de la culture créole qui se déroule chaque année le 28 octobre.

Pour l’occasion, Ziskakan réunit autour de lui ses dalons, conteurs, fonnkézér Marika Chapelain, Loran Dalo, Any Grondin Pounia..., mais aussi des élèves de l’école Michel Debré de La Plaine des Cafres, de l’école de Basse-Vallée, des marmailles de l’IM-PRO Gernez Rieux, et bien d’autres.

Un retour "à la sours" comme l’indique Gilbert Pounia… En effet, au début des années 80, Ziskakan avait, avec les îles créoles du monde et en partenariat avec des artistes et des scientifiques, organisé la première édition de la semaine créole destinée à valoriser et propager la culture réunionnaise.

Plus de 40 ans plus tard, le groupe revient donc aux premières idées qui l’ont guidé avec cette année, un hommage au texte du poète dramaturge mauricien et dalon Dev Veeraswamy.

Il était essentiel d’associer au projet des marmailles des hauts du Sud, les partenaires, la Konpani Kerlokan, l’agence Komkifo et les parents pour proposer un spectacle de près de deux heures qui se clôturera de la plus belle des façons : sur l’une des dernières chansons, les jeunes ont été invités à écrire sur leur tee-shirt blanc un petit mot de leur choix pour lutter contre la violence quelle qu’elle soit.

- "Un passage obligé pour nos zarboutans" -

Pour Gilbert Pounia, le côté éducatif de ce projet qui aborde les volets de l’art et de la citoyenneté, prime avant tout : "c’est très important que des enfants causent aux enfants sur ce qu’ils se passe actuellement dans la société. La violence est terrible et je pense qu’il faut remettre l’éducation au centre. En tant qu’artistes, c’est aussi à nous d’attirer l’attention et de jouer notre rôle social".

Ainsi depuis le mois de mai, les jeunes se sont totalement impliqués et en plus de leur offrir l’opportunité de s’exprimer au-delà de leurs différences, l’expérience qui se conclura sur la scène du TPA ce week-end, leur permet de se préparer à la vie active.

"Ce travail de transmission et d’accompagnement est un magnifique cadeau. Le temps d’un instant, ils oublieront leurs différences et vivront une expérience qui leur servira toute leur vie. Gilbert a été très sensible, attentif et ouvert au projet et je l’en remercie", note Betty Iale, éducatrice spécialisée à l'IMPro Gernez Rieux de l'ALEFPA (Association laïque pour l’éducation, la formation, la prévention et l’autonomie créée en 1959 et reconnue d’utilité publique depuis 1973).

En temps que témoin privilégié, Gilles de la Konpani Kerlokan estime de son côté, que sans ces liens et la musique, le chaos règnerait. « Grâce à nos zarboutans, chaque Réunionnais peut se reconnecter à son histoire. Même si aujourd’hui La Réunion rayonne, avec l’inscription du maloya au patrimoine immatériel de l’ Unesco, le chemin est encore long. La musique est vecteur de cohésion sociale, elle nous permet aussi d’avoir un nouveau regard et d’ouvrir notre cœur sur qui nous sommes".

Et s’il en est un qui l’a bien compris, c’est bien le nouveau directeur des Téats, Thierry Boyer.

"C’est un grand plaisir d’accueillir Gilbert et Ziskakan au TPA, c’est presque une tradition, un passage obligé pour nos zarboutans. Créer un pont entre les générations avec ce côté traditionnel et transmission est pour moi très important. Cette ouverture à d’autres formes artistiques correspond au cœur de notre projet".

À noter qu’en marge du spectacle, Komkifo et Nathalie Legros présenteront des ouvrages au même titre que l’association Globice qui collabore avec Ziskakan et qui ne manquera pas d’informer petits et grands sur la mer.

Ziskakan La Sours, vendredi 13 octobre et samedi 14 octobre au TPA, 20h

• Alé di partou !

Ziskakan concocte un grand événement pour 2024, à savoir les 45 ans l’association. Pour l’occasion, une grosse tournée sera programmée, un 45 tours est en préparation avec les enfants ainsi qu’un nouveau 33 tours avec Julien Tekeyan et Ziskakan à la réalisation.