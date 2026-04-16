Avec 25 cas confirmés à La Réunion, la dengue était quasi inexistante en 2025

Le bulletin de Santé publique France consacré à la dengue à La Réunion met en évidence une nette amélioration de la situation épidémiologique entre 2024 et 2025. Après plusieurs années marquées par des vagues épidémiques successives entre 2018 et 2021, l’année 2024 apparaît comme une année de circulation modérée du virus. 5 décès ont toutefois été recensés, ainsi que 1.356 cas de dengue. En 2025, il n'y a pas eu de circulation active du virus et seuls 25 cas ont été signalés, tandis qu'une épidémie de chikungunya était en cours à La Réunion (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Cette circulation "a été très localisée géographiquement, avec une concentration marquée dans le sud de l’île", note SPF.

Le bulletin souligne notamment que "73% des cas ont été mis en évidence dans le secteur sud de l’île" et que "42% de l’ensemble des cas ont été signalés sur la seule ville de Saint-Joseph" . Cette situation témoigne d’un foyer épidémique localisé plutôt que d’une diffusion généralisée à l’ensemble du territoire.





Sur le plan sanitaire, l’impact de cette circulation reste limité. Le bulletin indique que "200 passages aux urgences qui ont été codés “dengue”" et que "78 hospitalisations de plus de 24h ont été rapportées par les cliniciens" .

Toutefois, "70% d’entre eux présentaient au moins un facteur de risque" et des "formes sévères essentiellement caractérisées par des défaillances d’organes, rénales et/ou hépatiques" ont été relevées.

En 2024, ce sont 5 décès de patients atteints de la dengue qui ont été signalés. "Après investigation, ces 5 décès ont été classés comme directement liés à la dengue. Tous ces décès sont survenus chez des patients qui présentaient une forme secondaire", précise cependant SPF.

- Quasi-disparition de la dengue en 2025, épidémie massive de chikungunya -

L’année 2025 marque une rupture nette dans la dynamique de transmission, avec seulement 25 cas relevés et aucun décès à déplorer. Le bulletin souligne : "il n’y a pas eu de circulation active du virus et seuls des cas sporadiques ont été signalés".

Cette quasi-disparition de la dengue s’inscrit cependant dans un contexte particulier, puisque "l’année 2025, marquée par une épidémie massive de chikungunya a coïncidé avec une absence de circulation de la dengue et de rares cas sporadiques".





L’analyse globale du bulletin confirme cette amélioration. "L’année 2024 a été marquée par un nombre de cas de dengue modéré, 1.356 cas, en comparaison avec certaines des années précédentes et des épidémies de grande ampleur" , tandis que pour 2025, "on retiendra l’absence de circulation de dengue dans un contexte d’épidémie massive de chikungunya".

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