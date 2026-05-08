[Photos - Vidéo] Accident sur la NRL, un motard au sol, la circulation a repris

(Actualisé) Dans des circonstances encore indéterminées, un motard a glissé au début de la NRL, dans le sens ouest - nord, ce vendredi 8 mai 2026 vers 12h20. Le pilote du deux-roues est tombé sur la voie de bus. Il a été pris en charge par les pompiers. La circulation a repris normalement dans le secteur (Photo Valeska Grondin / www.imazpress.com)

La voie de bus a été neutralisée pour permettre l'intervention des secours. Deux km d'embouteillage étaient recensés par la direction régionale des routes vers 12h40.

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