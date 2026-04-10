Saint-Denis : un inspecteur du permis de conduire menacé par un candidat à l'examen

Ce jeudi 9 avril 2026, dans l'après-midi à Saint-Denis, un inspecteur du permis de conduire a été menacé par un élève lors d'un examen. Selon Réunion La 1ère, l'examinateur a dû intervenir à plusieurs reprises pour éviter des accidents sur la route, avant de parvenir à arrêter le véhicule. Une information confirmée à Imaz Press. C'est alors que le candidat aurait crié "je vais tous vous tuer" avant de lever la main. Une plainte va être déposée ce vendredi (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)
Selon nos confrères, l'examinateur a dû prendre les commandes du véhicule, alors que la voiture de l'auto-école se dirigeait vers un bus. Au niveau du pont surplombant la Rivière des Pluies et menant à Gillot, le candidat aurait donné un important coup de volant, avant de freiner brusquement.
L'examinateur a pu éviter un accident et a réussi à arrêter le véhicule.
C'est à ce moment précis que le candidat aurait menacé l'inspecteur.
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Ce genre d'individu devraient être mise sur liste noire et ne jamais pourvoir conduire une voiture. Si le mec ne sais pas contrôler ses nerfs et pète une crise au volant je veux pas voir ce que ça donne si il a accès à une voiture
avec une petite condamnation en plus pour mise en danger de la vie d'autrui, et menaces de mort