Saint-Denis : un inspecteur du permis de conduire menacé par un candidat à l'examen

Ce jeudi 9 avril 2026, dans l'après-midi à Saint-Denis, un inspecteur du permis de conduire a été menacé par un élève lors d'un examen. Selon Réunion La 1ère, l'examinateur a dû intervenir à plusieurs reprises pour éviter des accidents sur la route, avant de parvenir à arrêter le véhicule. Une information confirmée à Imaz Press. C'est alors que le candidat aurait crié "je vais tous vous tuer" avant de lever la main. Une plainte va être déposée ce vendredi (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Selon nos confrères, l'examinateur a dû prendre les commandes du véhicule, alors que la voiture de l'auto-école se dirigeait vers un bus. Au niveau du pont surplombant la Rivière des Pluies et menant à Gillot, le candidat aurait donné un important coup de volant, avant de freiner brusquement.

L'examinateur a pu éviter un accident et a réussi à arrêter le véhicule.

C'est à ce moment précis que le candidat aurait menacé l'inspecteur.

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