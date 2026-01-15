Blanchiment d'argent : deux mules interpellées à La Réunion condamnées à trois et deux ans de prison

Alors que les mules continuent de transiter par La Réunion, la Cour d'appel a condamné ce jeudi 15 janvier 2025, deux femmes soupçonnées de transport de fonds dissimulés. Doriane L. écope de trois ans de prison, tandis que Tene F. est condamnée à deux ans, indique Le Quotidien. Dans ces deux affaires, le parquet général avait requis un durcissement des peines prononcées en première instance, estimant que les prévenues ne sont pas de simples mules occasionnelles mais des rouages actifs de réseaux structurés (Photo : rb/www.imazpress.com)

Doriane L., 24 ans, originaire de Corbeil-Essonnes, comparaissait en appel après sa condamnation en première instance par le tribunal correctionnel de Saint-Denis, le 22 septembre 2025. En août 2025, les douaniers avaient saisi sur elle de l'argent liquide, dissimulé sous cellophane et enroulés autour de son abdomen.

La jeune femme avait été condamnée à deux ans de prison et à une amende douanière équivalente au montant saisi.

À la barre, Doriane L. a affirmé qu’il s’agissait de la première fois qu’elle transportait de l’argent, évoquant trois voyages à La Réunion pour des vacances. Elle met en cause une certaine "Sarah", rencontrée en métropole, qui l’aurait recrutée, lui avançant 1.000 euros pour acheter son billet et lui promettant 750 euros de rémunération. En réalité, elle était accompagnée et surveillée par une autre femme, Anissa, porteuse de 3.000 euros.

Elle décrit des méthodes clandestines : conduite les yeux bandés à Saint-Denis, remise des billets sous cellophane, consigne de les dissimuler sur son corps. Elle reconnaît n’avoir "jamais voulu savoir l’origine de l’argent".

Lire aussi : 52 mules interpellées depuis le début de l'année à La Réunion

- Des incohérences relevées par la cour -

Les magistrats avaient relevé de nombreuses zones d’ombre. En tout, quatre voyages ont été recensés, dont trois très rapprochés en 2023, parfois pour des séjours de deux à trois jours seulement. "Des vacances aussi courtes interrogent", soulignait le président, face au silence de la prévenue qui n'accepte de répondre à aucune question génante.

Les billets d’avion aller étaient systématiquement achetés en métropole, les retours depuis La Réunion. Autre élément troublant : le premier billet d’avion a été réglé avec une carte bancaire apparaissant dans un dossier majeur de stupéfiants.

Le casier judiciaire de Doriane L. n’est pas vierge : condamnations pour rébellion, conduite sans permis, puis en CRPC pour trafic de stupéfiants à Paris, avec la complicité de sa sœur.

Lire aussi : Mules d’argent, cash et promesses de vie facile : deux mères de famille envoyées en prison

- 172.000 euros pour une seconde prévenue -

Dans la foulée, la cour avait examiné le dossier de Tene F., 25 ans, interpellée en juillet 2025 avec 172 000 euros dissimulés sur son corps. Jugée en comparution immédiate en septembre dernier, elle avait été condamnée elle aussi à deux ans de prison et à une amende douanière de 60.000 euros.

La jeune femme affirme qu’il s’agissait de son premier déplacement à La Réunion. Son billet d’avion, acheté la veille du départ en espèces, son séjour de trois nuits à l’hôtel payé en liquide et l’achat immédiat du billet retour interpellent les enquêteurs. Le coût total du voyage s’élève à 2.314 euros, alors qu’elle se déclare sans revenus et que ses comptes bancaires sont déficitaires.

Une perquisition à son domicile permet la découverte de plus de 2.000 euros en espèces dans un coffre retrouvé dans sa chambre à coucher, somme qu’elle attribue à sa mère. Elle évoque un séjour sur l'île "pour se détendre", avant d’accepter de transporter de l’argent à la demande d’un Réunionnais loueur de voitures. Là encore, elle décrit une remise des fonds les yeux bandés, l’argent étant scotché sur son corps.

www.imazpress.com/[email protected]